〈財報〉睽違兩年半 羅技Q4銷售額重返成長、EPS幾乎翻倍

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-30 11:24

電腦周邊設備業者羅技 (LOGI-US) 周二 (30 日) 公布 2024 會計年度第四季銷售額實現成長，擺脫了兩年半來的銷售低潮。

這家電腦滑鼠和鍵盤製造商表示，截至 3 月的三個月內，以美元和固定匯率計算的銷售額成長了 5%，達到 10.1 億美元。Non-GAAP 營業利益飆升 93%，至 1.59 億美元。Non-GAAP 每股盈餘 (EPS) 為 0.99 美元，較去年同期成長 98%。

這是羅技自 2021 年 10 月以來首度實現銷售正成長。自人們在疫情期間的居家辦公和學習需求，帶動銷售額猛增 80% 以後，該公司過去幾季銷售表現陷入低迷。

按全年來看，截至 3 月的會計年度銷售額下滑 5% 至 43 億美元，優於該公司此前預測的 42 億至 42.5 億美元。此外，non-GAAP 營業利益成長 19% 至 6.99 億美元，優於預測的 6.1 億至 6.6 億美元。