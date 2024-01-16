樂施會：疫情以來世界5大富豪財富翻倍 50億人變窮

樂施會 (Oxfam) 周一 (15 日) 發布《全球不平等報告》指出，自 2020 年以來，全球最富有的五位富翁的巨額財富增加了一倍多，但與此同時，卻有 50 億人在變窮。

多年來，樂施會一直試圖在世界經濟論壇年會上強調超級富豪與全球大多數人口之間日益擴大的差距，該組織認為，自新冠疫情以來，這種差距已經加劇。

樂施會表示，自那以來，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)、Bernard Arnault 及其奢侈品公司 LVMH 家族、亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)、甲骨文 (ORCL-US) 創辦人艾里森 (Larry Ellison) 和投資大師巴菲特 (Warren Buffett) 等五位最富有的人，其財富實際飆升了 114%，從 2020 年 3 月的 4050 億美元，躍升至 2023 年 11 月為 8690 億美元。

樂施會表示，報告顯示世界正在進入「分裂的十年」。

樂施會臨時執行董事 Amitabh Behar 說：「我們擁有排名前 5 位的億萬富翁，他們的財富增加了一倍。 另一方面，近 50 億人變得更加貧窮，」。

Behar 指出，未來 10 年內，可能就會出現資產 1 兆美元的富豪，但消除貧困，預計需要 200 多年。

樂施會使用《Forbes》和 Wealth X 的數據顯示，目前，馬斯克是地球上最富有的人，個人財富略低於 2500 億美元。

相較之下，該組織表示，自疫情大流行以來，已有近 50 億人變得更加貧困，世界上許多發展中國家無法提供富裕國家在封鎖期間所能提供的財政支持。

該慈善機構呼籲各國政府透過「控制企業權力」來縮小超級富豪與社會其他人之間的差距，包括打破壟斷、限制執行長薪酬以及對永久財富和超額利潤徵收新稅。