【總經焦點】第二季市場忽漲忽跌，這段期間該如何投資？一文掌握最新總經大事

鉅亨研報 2024-04-29 11:41

上週美國公告四月份 PMI 數值回落，市場對於聯準會在年內降息的信心又增強，再加上以伊衝突並未見升級，股市先蹲後跳，進入區間盤整的階段。本週重頭戲為聯準會 FOMC 的利率決議及談話，還有美國重要企業的財報持續出爐。

一、上週盤勢與本週大事：

上週美國公告四月份 PMI 數值回落，市場對於聯準會在年內降息的信心又增強，再加上以伊衝突並未見升級，股市先蹲後跳，進入區間盤整的階段。本週重頭戲為聯準會 FOMC 的利率決議及談話，還有美國重要企業的財報持續出爐。

二、聯準會利率政策：降息時程不確定，草木皆兵搖擺不定

由於通膨回落不易，市場鷹派言論再起，多名聯準會委員放鷹重申不急於降息，甚至認為有需要升息來緩和通膨。再加上地緣政治的衝突，讓市場擔憂通膨可能因此上升，聯準會更難於今年降息。

然而，上週公告的經濟數據顯示美國經濟仍然強勁，但有稍微溫和趨勢，隨著 PMI 的下滑，再次使得市場對於降息時程收斂，目前最新的利率期貨，認為六月或七月降息的可能性最高，而全年降息的幅度介於 1-2 碼之間。

由於通膨的黏滯，每當市場風吹草動時，皆會引起投資人的恐慌與臆測，股債市的波動加劇。雖然我們目前還是認為年內聯準會還是會降息，但通膨的控制程度實非能輕易掌握，若是有購買債券類型的產品，可能還是要保持耐心等待，股票部分則需留意風險，去化槓桿通常能增加自己承受波動的空間。

三、地緣政治關係：烏俄、以伊衝突與美中角力

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