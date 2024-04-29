補選三戰全敗日相岸田難逃下台命運？日媒分析四理由「短期內不會」

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 11:30

日本周 (28) 日舉行 3 場補選，執政的自民黨 3 戰皆敗，最大在野黨立憲民主黨贏得了所有席位，主要因為受到派系政治集資宴會收受回扣問題等的負面影響，雖然自民黨僅在島根縣推出候選人，但補選的 3 個議席原本均屬於自民黨，這次三戰全敗將對日本首相岸田文雄造成打擊。

日媒稱周日補選規模雖小，但卻成為岸田政府的「命運之戰」；《每日新聞》稱這次補選被定位為預測岸田首相未來走向的試金石，結果顯示自民黨的慘敗使得岸田的首相之路荊棘叢生；《日本電視台》則稱島根縣自 1996 年實施小選舉區制度以來，自民黨在此從未輸過，但在此次補選，這個保守勢力王國出現不利於自民黨的雙重逆風，也就是統一教和政治黑金事件；《共同社》也說此次補選全面潰敗反映出民眾對自民黨的強烈批判。

島根縣之所以在周日補選，是因為前眾院議長細田博之去世，細田博之不僅被指與統一教有瓜葛，生前還擔任爆發秘密資金醜聞的自民黨安倍派會長。《共同社》指出，岸田政府對這場選舉高度重視，作為自民黨黨魁的岸田文雄在選戰期間罕見地二度前往島根縣選區，為自民黨候選人助選。

至於未推人參選的東京都 15 區和長崎縣 3 區，則因為原本的自民黨議員因為違反《公職選舉法》、收受回扣問題而退黨跟辭職，最終找不到候選人而不得不放棄競爭。

自民黨幹事長茂木敏充和選舉對策委員長小淵優子周日晚間召開記者會，稱將嚴肅面對選舉結果，努力恢復國民信任，岸田雖未在記者會上露面，但卻在社群平台 X 上發文。

岸田在文中貼出自己在街頭演講的照片，文中稱「日本經濟 30 年來首次出現積極增長跡象，薪資上漲不僅出現在大企業，還擴大到中小企業、地方、農林水產、護理等領域」，但《日本雅虎新聞》報導指車，岸田這則似乎對物價上漲、日元歷史性疲軟及普通民眾困境視而不見的發文引發網友怒火，不到 3 小時就獲 4 千多條負評。

岸田政府在補選中大敗，也引發外界對於岸田恐遭黨內罷免的揣測，因為由眾院補選引發的政府更迭並不少見。2021 年 4 月，當時的菅義偉政權在參眾兩院補選全面敗北後不久，宣布放棄參加當年 9 月的自民黨總裁選舉，且 2008 年 4 月舉行的眾議院山口 2 區補選中，自民黨敗給當時的民主黨，福田康夫內閣於當年 9 月倒台，但岸田週邊人士對《NHK》表示，本次補選的各區情況相同，選舉結果不會直接影響政權運作。

但此前曾有不願具名的自民黨資深議員表示，若自民黨在補選中全敗，岸田政權將無法維持下去，曾任內閣的政治人士更稱在岸田的領導下，自民黨今後將無法贏得選舉，把岸田拉下馬的動向將逐漸浮出檯面。

日本伊特摩斯研究所所長小倉健一表示，日本政權更迭已漸成現實，自民黨在補選中三戰全敗再次凸顯民眾對政治黑金問題的不滿，岸田文雄的下台恐難避免。

不過，《日本電視台》報導指出，自民黨內部有不少人認為短期內不會出現罷免岸田行動，主要因為自民黨在此次補選本就處於劣勢，徹底落敗是預料中的結果，加上自民黨全黨對這一結果負有責任，因此黨內沒有任何動亂餘地。