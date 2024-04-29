馬斯克突訪北京 馬上就見了國務院總理

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-29 09:02

據《央視》報導，中國國務院總理李強周日在北京會見馬斯克，他表示，特斯拉在中國的發展，堪稱中美經貿合作的成功範例。事實表明，平等合作、互利共贏，才最符合兩國根本利益。他希望美方同中方相向而行，遵照兩國元首的戰略引領，推動中美關係持續穩定發展。

李強說，中國的超大規模市場，始終向外資企業敞開。中方言出必行，將在擴大市場准入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優質的營商環境、更有力的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國。

據《彭博》報導，一架 SpaceX 名下的灣流飛機，大約在台灣時間周日下午 2 時在北京降落。

另據《路透》報導，消息人士表示，馬斯克尋求拜會中國高階官員，討論在中國推出 FSD 軟體，並希望政府批准特斯拉能把中國的數據轉移到國外，以訓練自動駕駛科技的演算法。

特斯拉自 2021 年以來已按照中國監管機關的要求，把蒐集的所有數據全數儲存在上海，沒有把任何數據傳回美國。

特斯拉在四年前推出 FSD，儘管客戶力促特斯拉在中國推出 FSD，但特斯拉目前仍未在中國推出 FSD。馬斯克本月曾在社群平台 X 上說，可能「很快」就會向中國客戶推出 FSD。

值得注意的是，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心周日突然發布《關於汽車數據處理四項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，表示特斯拉上海「超級工廠」生產的車型全部符合合規要求，是唯一一家符合合規要求的外資企業。