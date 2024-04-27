中國再度展現中東影響力 路透：哈瑪斯、法塔赫將在北京舉行會談

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-27 20:24

知情人士周五（26 日）透露，中國政府將主辦巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）的會談，顯示去年中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解後，再度展現在中東的影響力。

據《路透》報導，一名法塔赫官員表示，法塔赫中央委員會委員 Azzam al-Ahmed 已率團前往中國；一名哈瑪斯官員也說，政治局副主席 Mousa Abu Marzook 率團於周五飛往中國。

一位了解此事的北京外交官透露，這場會談的目的，是推動這兩個巴勒斯坦敵對組織和解。這次訪問將是以哈戰爭爆發以來哈瑪斯代表團首次公開訪問中國。

中國外交部發言人汪文斌周五對此表示：「中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別透過對話協商，實現內部和解，加強內部團結。」

哈瑪斯被以色列和西方國家視為恐怖組織，而法塔赫是巴勒斯坦解放組織中最大的派別，領導人 Mahmoud Abbas 是現任巴勒斯坦國總統。

自哈瑪斯在 2007 把法塔赫趕出加薩以來，這兩個巴勒斯坦政治組織一直未能化解分歧。雙方 2011 年曾在埃及斡旋下於開羅簽署和解協議，但未能落實。