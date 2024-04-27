生產放緩+現金流挑戰 惠譽將波音信評展望調降至負面

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-27 10:45

惠譽 (Fitch) 周五 (26 日) 將波音 (BA-US) 信用評等展望至「負面」，成為繼標普 (S&P Global Ratings )、穆迪(Moody’s Ratings) 後，第三家對波音抱持悲觀態度的信評機構。

惠譽周五重申對波音的長期發行人違約評等為「BBB-」，同時將評級展望自「穩定」(Stable) 下調至「負面」(Negative)。

標普日前才採取同樣作法。波音周三 (24 日) 發布 Q1 業績後，穆迪也將這家航空巨頭的信用評級從 Baa2 下調至 Baa3，評級展望為負面。

波音周三表示，自 1 月阿拉斯加航空一架 737 Max 9 飛機發生艙門脫落事故以來，公司便放慢 737 Max 的生產速度，導致第一季燒掉 39 億美元現金，且本季還會繼續消耗「大量」現金。

惠譽指出，負面展望反映出波音未來一到兩年的執行風險升高，該公司正在應對生產正常化、季節性現金流波動以及債務償還等問題。為了防範 2025 年初的現金流風險，波音還可能發行新債。