英美資源集團拒絕必和必拓388億美元的收購要約

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-26 15:48

英國礦業巨頭英美資源集團 (Anglo American) 周五 (26 日) 拒絕了澳洲競爭對手必和必拓 (BHP) 311 億英鎊 (約 388 億美元) 的重磅收購要約，稱這一出價嚴重低估了公司及其未來前景。

這家在倫敦上市的公司在一份聲明中表示：「董事會已與其顧問考慮了該提議，並得出結論認為，該提議大大低估了英美資源集團及其未來前景。」

「有鑑於該提案固有的不確定性和複雜性，以及重大的執行風險，董事會認為，該提案所考慮的結構對英美資源集團的股東來說非常沒有吸引力。」公司稱，董事會因此一致拒絕了這一提議。

必和必拓曾表示，將以每股 25.08 英鎊的價格收購 Anglo 股票，較該股周四公開收購前的收盤價溢價 31%。周四倫敦交易中，英美資源集團股價上漲 16.1%，至 25.60 英鎊。必和必拓股價周五收盤下跌 4.6%。

必和必拓渴望獲得英美資源的全球銅資產，其中包括在智利和秘魯的業務。如果這筆交易完成，將創造世界上最大的銅礦開採商，其產量占全球產量的 10% 左右。

英美資源集團董事長 Stuart Chambers 表示：「必和必拓的提議是機會主義的，未能評估英美資源集團的前景，同時大大削弱了英美資源集團股東相對於必和必拓股東的相對價值上行參與度。」