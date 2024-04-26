〈台幣〉出口商拋匯支撐 貶轉升收32.56元 周線仍寫連七貶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-26 17:45

日元兌美元失守 155 重要心理關卡後，今 (26) 日持續走弱，不過，主要亞幣升貶互見，新台幣兌美元相對有撐，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，帶動匯價由貶轉升，終場收在 32.56 元，升值 1.8 分，台北及元太外匯市場總成交金額 15.17 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.55 元開盤後，最高來到 32.524 元、最低 32.585 元，買賣匯雙方呈現拉鋸，匯銀人士分析，出口商月底拋匯為新台幣提供支撐，外資近來偏向雙向進出，抱持觀望態度，而投信、進口商較為積極買美元。

外匯專家認為，美國聯準會近來態度轉鷹，美元維持強勢地位不變，但經濟數據紛雜，降息動向仍待觀察，而日銀決議利率政策按兵不動，就算日本官員頻口頭干預，仍止不住這波日元貶勢，而新台幣也將跟隨日元、韓元等亞幣走向，儘管月底有一小波反彈，但還是欲強不易。