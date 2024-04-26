Tomod’s社區店創全台客單價之冠 新據點再導入超市貨架
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 10:14
連鎖超市業者三商家購 (2945-TW) 旗下三友藥妝 Tomod’s 特美事持續展店，繼 3 月於桃園市中壢區開出今年首家社區型門市，創客單價居全台門市之冠的亮眼成績後，將於 5 月於新北市新莊區續展社區型門市，並首度導入超市貨架，開賣鮮奶等，積極為門店添新營運動能。
經濟部統計處公布 3 月零售業營業額統計，零售業年增 0.7%，不過，超級市場成長 4.9%、藥品及化妝品零售業成長 3.4%，優於平均增幅。
Tomod’s 表示，社區型門市鎖定家庭客群，新莊店將首次導入美廉社自有品牌心樸市集專屬貨架，開賣鮮奶、果乾系列、EX 強氣泡水等，期以一站式服務成為一次購足的多元商店。
Tomod’s 第二季也將進行部分門市陳設、貨架調整，進一步優化品類。
為因應展店所需，Tomod’s 擴大徵才，職缺提供儲備店長 3.4 萬元、藥師主管月薪上看 8 萬元，兼職藥師時薪 500-550 元等優渥福利。
此外，Tomod’s 針對民眾健康生活型態的大幅轉變與常見健康問題，開發創新健康生活提案，全台 10 家門市規劃出身心舒壓與護理專區，並與中美生技醫療共同推廣。
隨著上半年母親節零售大檔期到到來， Tomod’s 於母親節檔期期間，加碼單筆消費滿 1,999 元，贈送 200 元抵用券，會員再贈 100 元抵用券。
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