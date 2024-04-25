〈能源盤後〉美汽油需求疲弱 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2024-04-25 06:35

國際油價周三 (24 日) 收低，係因美官方數據顯示上周汽油需求下降，其帶來的壓力超過商業原油供應 5 周來首次下降帶來的支撐力。

由於交易商持續關注中東事態發展，以了解對全球石油供應的潛在影響，原油價格也下跌。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 55 美分或 0.7%，收每桶 82.81 美元。但在供應數據發布後，WTI 期貨價格盤中一度上漲至接近每桶 84 美元的水準。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 40 美分或近 0.5%，收每桶 88.02 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.73 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.55 美元。

5 月交割的天然氣價格下跌 8.8%，收每百萬 Btu 1.65 美元。

供需數據

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，能源資訊局 (EIA) 周三報告中最大重點是，上周汽油供應量下降至 2 月中旬以來最低水準，這隱含消費者對加油站燃料的需求大降，表明最近幾周美國國內燃料消耗出現「穩定且相對快速的回落」。

上周 (4/19 止) 美國汽油供應量減少 23.9 萬桶 / 日，降至每日 840 萬桶。

Richey 表示，這並非「一次性」事件，係因經常波動的汽油供應數據的四周移動平均值連續第三周下降，觸及 3 月 8 日止的當周以來最低數據。上周汽油供應的 4 周移動均值下降 370 萬桶 / 日，達到每日 870 萬桶。

「汽油供應數據隱含消費者需求數據，而該數據令人失望，加上汽油供應量低於預期，給市場潑了一盆冷水…… 現貨燃料市場持續緊繃引起的擔憂情緒開始消退。」Richey 說。

上周 (4/19 止) 美國商業原油庫存減少 640 萬桶、汽油供應量減少 60 萬桶，但餾分油庫存增加 160 萬桶。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師預計，上周 (4/19 止) 美國商業原油庫存減少 210 萬桶、汽油庫存減少 110 萬桶，餾分油庫存減少 8.4 萬桶。

美國石油協會報告顯示，上周原油庫存減少 320 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油庫存的減少「主要反映出口的反彈，出口量較前一周增加 50 萬桶 / 日。」

EIA 稱，上周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而紐約商業交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降 60 萬桶，至 3240 萬桶。

Vincent 表示，美國國內原油庫存下降是在「中國煉油廠度過維修高峰期之後」發生的。

「一波前往美國墨西哥灣沿岸裝載美國原油並前往亞洲的船隻已經開始，隨著出口加速和國內煉油廠的開工加快，未來幾周將繼續對美國原油庫存構成壓力。」他補充說。