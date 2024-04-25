全新Q1營收獲利雙雙報喜 EPS 1.04元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-25 19:17
砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (25) 日公告第一季營收 8.37 億元，年增 1.1 倍，稅後純益 1.93 億元，年增更高達 15 倍，每股純益 1.04 元。展望後市，全新擁有多項成長引擎，包括 AI 手機、5G 手機滲透率提高、WiFi 7 進入商用市場，以及數據中心傳輸元件等。
全新第一季營收 8.37 億元，年增 1.12 倍，毛利率 40.7%，年增 1.7 個百分點，營益率 23.8%，年增 18.2 個百分點，稅後純益 1.93 億元，年增 15.08 倍，每股純益 1.04 元。
全新今年微電子與光電子雙引擎皆有多項成長動能，微電子方面，受惠手機庫存去化進到尾聲，加上 AI 手機、5G 手機滲透率提高，WiFi 7 進入商用市場等多項成長動能。董事長陳建良先前也指出，微電子業務今年第一季為營收低點，看好接下來呈現逐季成長，可望有雙位數成長的表現。
光電子部分，陳建良表示，全新在光電子領域蹲了 20 年，終於迎來曙光。過去全新在光電子產品多以 VCSEL 以及 PD 為主，今年將再長出兩隻腳，分別是數據中心的傳輸元件，以及手機應用的 P-sensor。全新也上修今年數據中心營收預期，從 2.5 億元上調至 3 億元，手機感測全方位方案最快在 2025 年第一季貢獻營收。
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