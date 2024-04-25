全新Q1營收獲利雙雙報喜 EPS 1.04元

全新今年微電子與光電子雙引擎皆有多項成長動能，微電子方面，受惠手機庫存去化進到尾聲，加上 AI 手機、5G 手機滲透率提高，WiFi 7 進入商用市場等多項成長動能。董事長陳建良先前也指出，微電子業務今年第一季為營收低點，看好接下來呈現逐季成長，可望有雙位數成長的表現。

光電子部分，陳建良表示，全新在光電子領域蹲了 20 年，終於迎來曙光。過去全新在光電子產品多以 VCSEL 以及 PD 為主，今年將再長出兩隻腳，分別是數據中心的傳輸元件，以及手機應用的 P-sensor。全新也上修今年數據中心營收預期，從 2.5 億元上調至 3 億元，手機感測全方位方案最快在 2025 年第一季貢獻營收。