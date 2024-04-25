〈0403強震〉力挺受災企業 合庫銀行率先推出最低2.22%專案貸款 2年內都可申請

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 15:47

花蓮 0403 強震規模 7.2，至今餘震不斷，造成民眾及企業財產損失，合作金庫銀行今 (25) 日指出，為積極配合政府救災，自辦「0403 地震受災企業貸款專案」提供最低 2.22% 起之貸款利率，致力協助受災企業以最短時間取得所需資金，申請至 114 年 6 月 30 日止。

合作金庫銀行新推出「0403 地震受災企業貸款專案」，提供有資金需求者，利率最低 2.22% 起之貸款專案，凡行政院公告災區，如花蓮縣受災戶之中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，持有相關證明文件，包括花蓮縣政府或所轄鄉鎮市公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件等，自即日起至 114 年 6 月 30 日止，得就近洽合庫銀行營業單位提出申請。