〈0403強震〉力挺受災企業 合庫銀行率先推出最低2.22%專案貸款 2年內都可申請
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-25 15:47
花蓮 0403 強震規模 7.2，至今餘震不斷，造成民眾及企業財產損失，合作金庫銀行今 (25) 日指出，為積極配合政府救災，自辦「0403 地震受災企業貸款專案」提供最低 2.22% 起之貸款利率，致力協助受災企業以最短時間取得所需資金，申請至 114 年 6 月 30 日止。
合作金庫銀行新推出「0403 地震受災企業貸款專案」，提供有資金需求者，利率最低 2.22% 起之貸款專案，凡行政院公告災區，如花蓮縣受災戶之中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，持有相關證明文件，包括花蓮縣政府或所轄鄉鎮市公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件等，自即日起至 114 年 6 月 30 日止，得就近洽合庫銀行營業單位提出申請。
此外，合作金庫銀行除配合政府辦理各項天然災害之政策性貸款，如中小企業災害復舊專案貸款、企業小頭家貸款、農漁企業天然災害重建復興貸款外，也鼓勵企業申貸經濟部「低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」，該專案貸款信保保證成數高、利率低及提供利息補貼，亦可緩解企業資金壓力。
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