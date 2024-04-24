美參院壓倒性通過TikTok法案 拜登：周三法案送到時 將立刻簽署

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-24 16:56

美國參議院在當地時間周二 (23 日) 以 79 票對 18 票的壓倒性多數通過 TikTok 法案，要求中國科技公司字節跳動跟旗下短影音社群平台 TikTok「分家」，否則該應用程式將被禁止在美國上架，而此前美國總統拜登也已表示法案一旦提交到白宮，將立即簽署立法。眾院上周也高票通過 TikTok 法案，並將分家期限從 165 天延長到 270 天且若總統確定 TikTok 分家有所進展，還可行使延長期限 90 天的權力，字節跳動出售 TikTok 的最長期限為一年。

美國國會議員和情報官員擔心 TikTok 由一家中國公司擁有，恐危及美國用戶的數據，因中國的國家安全法可以迫使總部位於中國的公司交出內部資訊，一些國會議員更擔心中國政府可能會影響美國用戶看到的資訊類型，並認為 TikTok 動員用戶致電國會反對該法案的活動只是證實他們的擔憂情緒。

為促使法案在國會獲得通過，眾院將 TikTok 法案跟對外援助一籃子計畫進行包裹表決，參院商務委員會主席 Maria Cantwell 稱美國國會並不是在懲罰字節跳動、TikTok 或其他任何公司，只是採取行動防止外國勢力進行間諜活動、監視和惡意行動，傷害弱勢的美國民眾、軍人和政府人員。美國總統拜登周二晚間也發表聲明指出，當法案周三 (24 日) 送到他辦公桌上將立即簽署，並向美國民眾發表講話。

對此中國商務部發言人何亞東今 (23) 日表示，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和 非歧視的環境。中國外交部發言人汪文斌則指 3 月 14 日就已對美國將立法要字節跳動將 TikTok 拆分出去一事做出回應。

當時，汪文斌稱若以國安為由就能隨意打壓他國優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。美方對 TikTok 事件的處理，將讓世界更清楚地看到美國所謂的規則、秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

《美聯社》報導指出，美國國內一些反對法案的批評人士也認為，美國政府未公佈任何證據顯示 TikTok 曾跟中國政府分享美國用戶資訊，有知情人士也向美聯社透露，TikTok 已明確表示將用盡所有法律手段來應對這一危機。

至於拜登的競選對手、美國前總統川普周一 (22 日) 則在自創的社群媒體 Truth Social 上發文說，若 TikTok 禁令實施，拜登應負全責，並向美國年輕人喊話說，在 11 月 5 日大選日投票時要記住此事，拜登正在摧毀美國，是民主的主要威脅！

川普還批評拜登干預選舉，因為拜登推動封殺 TikTok 的行為是為了説明他在臉書的朋友變得更富有且更有統治力，且能繼續與共和黨抗爭。