陸自駕晶片大廠地平線推新品 王傳福：比亞迪將成地平線最大量產合作夥伴

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 15:01

中國比亞迪 (002594-CN) 董事長王傳福周三 (24 日) 晚間出席國內自駕晶片大廠地平線新品發表會時說，電動車產業上半場聚焦電池，下半場則是晶片，地平線創辦人兼執行長余凱當天宣佈，針對低、中、高不同用戶群體推出 6 款征程 6 系列晶片，並指地平線目前跟逾 30 家車企實現量產合作，累計合作的車款數量超過 230 款。此外，去年銷量最高前 10 款國產電動車中，有 7 款採用地平線晶片。

王傳福表示，晶片是高階智駕發展核心的一環，地平線發佈全新的征程 6 晶片，而且是六顆晶片，這個很不容易，該晶片高性能且擁有高涵蓋率，從 10+TOPS 算力，覆蓋到 560TOPS 算力，為不同產品線、不同品牌提供有效的解決方案。比亞迪早在 2021 年 3 月就跟地平線開啟戰略合作，今年已有百萬輛比亞迪汽車搭載地平線的征程 2、3、5 系列晶片，接下來也會推出搭載征程 6 的車款，比亞迪的高階智慧架系統「天神之眼」將覆蓋人民幣 20 萬元到百萬級車款，比亞迪將成為地平線最大的量產合作夥伴。

王傳福表示，中國 Level 2 級以上自動駕駛系統裝配數量達到 386 萬台，為高階智駕的發展提供大量的數據支撐，同時也可以看到中國使用者對智慧化的接受程度非常高，為智慧駕駛發展提供市場動力。智慧化的下半場加速變革，也迎來了前所未有的發展機遇。

王傳福還說，比亞迪很早就佈局智慧化，在產業中最早提出「上半場是電動化，下半場是智慧化」概念，比亞迪非常重視智慧化駕駛的研發和投入，智駕團隊有差不多 4000 名工程師，無論是規模還是研發能力，都位居產業前段班。去年 7 月，比亞迪首次發表以安全為核心的高階智駕輔助系統「天神之眼」，並陸續在仰望 U8、騰勢 N7、漢等車款量產交付，未來高階智駕將橫跨 20 萬元到百萬級車型，除高階智駕外，比亞迪還提供智電融合的整車智慧，是智慧化發展的全新方向。

中國汽車產業近日迎來歷史性時刻，電動車市場滲透率首次超過燃油車，根據中國全國乘聯會數據，4 月上半月電動車批發、零售滲透率雙雙超過 50%。

在 3 月舉辦的 2024 中國電動汽車百人會論壇上，王傳福表示，目前電動車產業已進入淘汰賽，2024 年到 2026 年是規模、成本和技術的決戰。中國車企加速推出電動車產品將蠶食合資品牌市場，未來 3 到 5 年合資品牌市佔率將從 40% 下降到 10%，其中 30% 是中國品牌未來成長的空間。

王傳福指出，明年比亞迪將在 DM 混動技術、智慧駕駛及晶片演算法等領域加大投入，DM 混動技術可望成為比亞迪業績成長的重要推手，第五代 DM 混動技術可實現饋電每一百公里油耗 2.9 公升，滿油滿電里程則達 2000 公里。由於目前車款處於供不應求情況，將逐步根據市場狀況在 5 月進行第五代 DM 車款的切換，第五代 DM 車款產品熱度有望延續 1 到 2 年。

針對汽車智慧化，東吳證券則在研究報告中指出，智慧駕駛產品力的競爭短期看產品體驗，中期看反覆運算效率，長期看降低成本能力，邊緣運算晶片自研有效影響中期軟體演算法相對成熟後的反覆運算效率，並直接決定長期智駕全系統降低成本能力。