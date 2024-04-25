瑞銀：Temu、Shein來襲 美國未來五年恐約4.5萬家零售店被迫關門

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-25 11:30

瑞銀 (UBS) 分析師預測，隨著網購和中國電商平台 Temu 和快時尚巨頭 Shein 愈來愈普遍，未來五年將有約 4.5 萬家零售商店被迫關閉。

分析師指出，這些可能受影響的零售商店，其中約 1.65 萬家可能來自「紡織品」零售業，即販售服飾和床單等產品的商家。百貨公司和專賣店可能受到特別嚴重的打擊。

分析師稱道：「我們的基本假設是，隨著電商滲透率提升，更多的交易將發生在消費者家中，因此對商店的需求將會減少。事實上，下一波電商滲透在一定程度上很可能由 Temu、Shein 等第三方參與者推動，他們在美國甚至沒有實體門市。」

分析師指出，租金、薪資與其他成本增加，加上對數位訂購能力的投資，將加速實體零售門市倒閉，銀行缺乏向零售商貸款的意願，可能也是一個問題。

知名服飾品牌 Express 本周一 (22 日) 宣布，已根據美國破產法第 11 章聲請破產保護，並計劃關閉數十家商店。家居用品連鎖店 Bed Bath & Beyond 去年破產後便關閉所有實體門市，後續被電商巨頭 Overstock 收購後僅以網購形式開業。梅西百貨 (M-US) 今年 2 月宣布將關閉 150 家門市，打造「更現代化」的業務。

瑞銀分析師認為，其他百貨公司如諾德斯特龍 (JWN-US) 和科爾百貨 (KSS-US) 也很脆弱，但他們對跑鞋製造商 On Running(ONON-US) 和 Deckers(DECK-US) 態度較為樂觀，理由是這些業者傾向於直接向消費者銷售產品。後者旗下有 Ugg、Hoka 和 Teve 等運動鞋品牌。

根據瑞銀統計，截至去年第三季，美國共有 958,533 家零售商店。分析師表示，截至 2021 年，58% 的零售商店由員工少於 20 人的公司經營，69% 的商店由員工少於 500 人的公司經營。

瑞銀預估，美國電商滲透率每提升 1%，將會有大約 8000 家零售商店被迫關閉。

不過分析師表示，就算是為網購訂單提供取貨和送貨服務，實體門市對零售業者來說仍有其重要意義。