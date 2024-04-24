〈能源盤後〉交易員權衡中東供給中斷可能性 WTI、Brent收登一周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-24 06:07

國際油價周二 (23 日) 收高，交易商持續關注中東事態發展，同時權衡石油資源豐富地區的緊張局勢是否有令全球原油供應中斷的可能性。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.46 美元或 1.8%，收每桶 83.36 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.42 美元或 1.6%，收每桶 88.42 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油均收在一周來最高點

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.73 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.58 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 1.81 美元。

市場推動力

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，中東衝突無疑加劇了本已動蕩的地區的緊張局勢，雖然最近的襲擊事件被淡化，但不能完全忽視衝突進一步升級的可能性。然而，「從這種情況中可以吸取教訓，尤其是需求對石油和汽油漲價的反應有多快，美國石油庫存的增加證明了這一點。」

Brent 原油周二收在每桶 88 美元上方，美國基準的 WTI 原油則突破每桶 83 美元，擺脫了《彭博》報導後出現的早盤跌幅。《彭博》報導稱，美國針對處理運輸伊朗石油的船隻和煉油廠實施的新制裁對原油供應影響不大。

大眾越來越擔心，伊朗對以色列的前所未有的襲擊恐加劇該地區更廣泛的戰爭，此間美國和英國上周四對伊朗實施了新一輪制裁。

然而，根據《彭博》周一報導，石油市場分析師表示，拜登政府不太可能在選舉年強力執行這些限制，總統也可能使用豁免來限制價格影響。

由於原油價格存在不確定性，Innes 認為 Brent 原油可能穩定在每桶 85 美元左右。

「此前景反映出對上行和下行風險的平衡看法，特別是考慮到當前的油價水準可能符合沙烏地阿拉伯等主要石油生產國的偏好。」Innes 說。這種平衡代表 OPEC + 的理想情景，因為該組織「力求避免價格過高可能導致的需求破壞」。

「雖然東歐和中東局勢進一步升級的可能性仍是推動石油市場上行風險的關鍵因素，但下行風險也日益突出，這些風險主要圍繞市場供應過剩的可能性。」

他表示，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 已表達了對提高石油產量的渴望，並補充說，OPEC + 的團結在很大程度上取決於沙烏地阿拉伯是否願意繼續承擔減產計畫的大部分責任。目前沙國在減產總量 560 萬桶 / 日的計畫中，扛下 310 萬桶 / 日的減產責任。

回到美國，交易員等待周三美國石油供應的更新數據。