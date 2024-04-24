新漢獲德國萊因認證 攜手英特爾發表全球首款x86協作型機器人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 19:40

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 今 (24) 日宣布，子公司創博 (NexCOBOT) 獲得德國萊因 (TÜV Rheinland)EN 61508 與 EN ISO13849-1 功能安全認證，攜手英特爾(INTC-US) 發表全球首款 x86 安全控制平台。

創博總經理沈倩怡表示，目前市面上安全控制器產品之安全處理器部分，仍以具有功能安全之微控制器單元或 ARM 晶片為主，此次通過德國萊因認證的產品，為業界首款採用單一獨立英特爾 x86 處理器之安全控制器平台。

據了解，創博長期投入運動控制與機器人控制產品開發，布局智慧機械領域，為了協助產業快速開發各種應用所需之安全功能，並於 2020 年起攜手英特爾展開產品開發。

創博指出，2020 年起由德國萊因進行功能安全產品認證，從產品設計規劃、規格制訂、開發、最後到後期產品測試，整段開發流程由德國萊因專業認證人員高標準嚴格檢視每一項環節是否皆符合功能安全規範。

德國萊因提到，創博的安全控制器 SCB100 經過德國萊因根據相關功能安全標準進行全面且詳細的評估後，符合相關要求並頒發證書，同時也證明了創博研發工程團隊清楚理解相關標準的要求。