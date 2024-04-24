3月散戶指標衝新高 停泊台股資金衝破3.5兆元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-24 19:38

中央銀行今 (24) 日公布 3 月金融情況，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額較上月續增 564 億元，首度突破 3.5 兆元大關來到 3 兆 5126 億元，創下新高紀錄，今年以來累計已增加 1767 億元，央行指出，國內資金充沛無虞。

3 月證券劃撥存款餘額衝上 3 兆 5126 億元，月增 564 億元，為連 2 增，同時，台股融資餘額也增至 3790 億元，月增 277 億元，創 2011 年 3 月以來新高，顯示散戶在股市的交投熱絡。

不過，央行也提到，由於 4 月台股有修正，反映美國可能延後降息、市場修正對美國科技股的估值，以及台積電法說下修對市場的展望等因素，不排除 4 月證券劃撥存款餘額將減少。

央行今日也公布 M1B 和 M2 年增率分別上升為 5.38%、6.15%，主要因外資淨匯入，而第一季 M1B 和 M2 平均年增率分別為 4.47% 和 5.73%。