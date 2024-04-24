創新界最高榮譽：元太科技、保瑞藥業、嘖室、林本堅、劉耕名獲「總統創新獎」

我國獎勵創新之最高榮譽「總統創新獎」今 (24) 日於總統府大禮堂舉辦頒獎典禮，本屆由元太科技、保瑞藥業、嘖室、清華大學林本堅特聘研究講座教授、Bito 甲蟲創意劉耕名創辦人共 5 名奪得殊榮，並由總統親自頒贈獎座及獎金新臺幣 200 萬元。



元太科技工業股份有限公司掌握關鍵的電子墨水技術，從上游原料一路佈局到中下游產業鏈，在全球市佔率高達九成以上，創造世界領導地位。元太科技 99.98% 是綠色營收，同時也是臺灣少數已經達成 RE20 的企業。



保瑞藥業股份有限公司為首家獲獎的生技製藥企業。是臺灣目前唯一能夠同時提供完整大分子及小分子藥物的 CDMO 業者，以一條龍的服務創新模式、多種劑型委託開發製造，透過規模化的產能帶動臺灣本土生技供應商站上世界舞台，向全球超過 100 個國家供應高品質製藥。



嘖室股份有限公司打造的「嘖嘖群眾集資平台」，幫助臺灣在原創力量、在地文化或中小型創意的年輕團隊圓夢創業。至今集資超過 120 億元，其中約 62 億元是支持臺灣原創概念的專案。為青年創業、新創公司找到啟動資金；也為傳統產業及代工廠成功轉型。



個人組得獎者清華大學特聘研究講座教授林本堅，被譽為「浸潤式微影之父」，是臺灣半導體產業領先國際的關鍵推手，成功把摩爾定律推進六個世代，影響了全球半導體的技術發展，並讓台積電首次主導業界規格，成為世界領先者。另一得獎者 Bito 甲蟲創意有限公司創辦人暨創意總監劉耕名，結合品牌、動畫、互動、展演，重新定義新時代的整合設計，是全球動態圖像設計產業的第⼀批開拓者。