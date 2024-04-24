〈台幣〉外資股匯不同調 升幅收斂收32.528元 觀望美經濟數據

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 18:18

台北股匯今 (24) 日連袂展開反彈，加權指數強漲逾 500 點，站回 2 萬點，新台幣兌美元一度升逾 1 角，但外資有賣有買，進口商也較積極買美元，使得匯價升幅收斂，以 32.528 元作收，升值 6.5 分，呈現連 2 升，但匯市表現不如股市強勁，台北及元太外匯市場總成交量縮至 12.57 億美元。市場聚焦美國最新 GDP 及 PCE 等經濟數據。

美元指數回檔修正，回落至 105 左右，新台幣兌美元今天以 32.55 元開盤，最高來到 32.484 元、升值 1.09 角，台北外匯市場成交值僅 9.16 億美元。

匯銀人士分析，外資今天偏向雙向進出，早上有匯進來，但 11 點過後轉趨匯出，使得匯價無法保持在 32.500 之上，下午「老大哥」央行有介入調節，出口商較為惜售，無法為新台幣提供支撐，而進口商相對較積極買美元。

台北匯市整體成交量能又較昨日再收斂，匯銀人士指出，主要是投資人關注周四 (25 日) 即將公布的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和周五的個人消費支出物價指數 (PCE)，使得觀望氣氛轉濃。雖然外資在台股操作上是大買，但在匯市上交易量並沒有很多，股匯明顯脫鉤。

接下來要看美國最新經濟報告，市場還是以數據為導向，但貶值速度預期會緩和一點，不會像前兩日動輒貶逾 2 角。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數下跌 0.17%，韓元匯率強彈 0.66%，在主要亞幣中最強勢，新台幣升 0.2%，越南盾、新加坡幣分別升 0.17%、0.14%，歐元升 0.08%，人民幣微幅走揚，日元則貶值 0.05%。