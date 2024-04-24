〈美股早盤〉市場聚焦企業財報 費半指數上漲逾2.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 21:45

對企業獲利的樂觀情緒，正在抵消市場對美國將在更長時間內維持高利率的擔憂。在周二美國科技巨頭的強勁表現之後，Meta 作為「七巨頭」中的下一個發布財報的企業，將成為人們關注的焦點。

截至周二晚間的上市公司報告。 FactSet 的數據顯示，在已經公布業績的公司中，超過四分之三的業績超出了華爾街的預期。

瑞銀全球財富管理美洲區投資長 Solita Marcelli 周三寫道：「強勁的財報季似乎可能有助於恢復市場信心。」 「我們仍然預計本季標普 500 指數的每股收益將增長 7% 至 9%，這使我們預計在 2024 年整體利潤增長 9%。」

在外匯市場，美元兌日元觸及 155.17，寫 34 年新高，之後有所回落。一位前日本外匯高級官員警告稱，日本正處於貨幣干預的邊緣。

截至台北時間周三 21 時許：

道瓊指數下跌 51.59 點或 0.22%，暫報 38452.1 點

那斯達克上漲 91.97 點或 0.58%，暫報 15787.81 點

標普 500 上漲 9.99 點或 0.20%，暫報 5080.54 點

費半上漲 116.17 點或 2.59%，暫報 4594.97 點

台積電 ADR 上漲 1.63% 至每股 135.60 美元

十年期美債殖利率上漲 4 個基點，至 4.64%

紐約輕原油下跌 0.29%，至每桶 83.12 美元

布蘭特原油下跌 0.18%，至每桶 88.26 美元

黃金上漲 0.03%，至每盎司 2323.01 美元

美元指數上漲 0.21%，至 105.89

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 11.38%，至 161.15 美元

特斯拉 23 日盤後公布的第一季業績如噩夢般失色，但特斯拉仍積極造夢，執行長馬斯克宣布，「今年年底或明年初」就提前生產平價車，遠早於先前承諾的 2025 年底。

特斯拉第一季營收年減 9% 至 213 億美元，低於市場預期，創下 2012 年以來最大降幅，比 2020 年疫情擾亂供應鏈的時候還慘。

調整後淨利下跌 55% 至 11.29 億美元，毛利率降到 17.4%，遠低於 2022 年第一季達到的峰值 29.1%。

波音 (BA-US) 上漲 4.33%，至 176.49 美元

波音公司周三 (24 日) 的財報顯示其虧損幅度小於預期，現金消耗也低於預期，並表示正在穩定其供應鏈，以面對最新的 737 Max 安全危機。

波音公司第 1 季燒錢 39 億美元，低於公司先前的預測和華爾街分析師對當季現金消耗高達 45 億美元的預期。

於 3 月宣布年底離職的執行長卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 在給員工的報告中表示：「交機量下降對於我們的客戶和我們的財務狀況來說可能會很困難，但安全和品質必須而且將會高於一切。我們絕對致力於盡一切努力確保我們的監管機構、客戶、員工和飛行公眾對波音百分百充滿信心。」

德州儀器 (TXN-US) 上漲 6.08%，至 175.53 美元

有半導體風向球之稱的類比 IC 大廠德州儀器周二公布本季營收展望優於預期，顯示工業和汽車零件需求下滑的情況可能正在緩解。

德儀本季營收 39.5 億美元，預期為 37.7 億美元，稀釋後每股淨利 (EPS) 為 1.05 美元至 1.25 美元 ，預期為 1.16 美元。

華爾街分析：

在美國經濟和企業獲利爭議不斷出現之際，摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Mike Wilson) 不再對市場提出重大預測，轉而專注於尋找表面之下的機會。

他在接受採訪時表示：「你只需要保持一個真正靈活、開放的心態，這就是現在選股時所需要的。過去 4、5 個月我們並沒有談論股票指數太多，反而試圖專注於相對價值交易。」

Fisher Investments 創辦人兼共同投資長費雪 (Kenneth Fisher) 指出，近期股市的拋售並不是資投資人逃離市場的理由，股市仍處於多頭，很可能進一步走高。