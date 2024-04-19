群創連三年現金減資 每股將退還股東1.2元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 17:48

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (19) 日公告，董事會決議擬辦理現金減資 108.94 億元，減資比例 12%，每股退還股東 1.2 元，減資後股本降至 798.91 億元，也是群創來連續 3 年、三度辦理現金減資。

群創董事長洪進揚在最近一次法說會中就透露，去年虧損無法配發股利，但不排除以減資方式退還股東現金。群創在去年同樣因 2022 年虧損，因此透過現金減資 5%、每股退還 0.5 元給股東，2022 年則現金減資 9.5%。

群創表示，公司以「超越面板」（More than Panel）為核心理念，轉型再造將組織重塑為「顯示器領域群 Display Domain」及「非顯示器領域群 Non-display Domain」，藉由現金減資提升股東報酬率、優化資本結構，推升轉型更具效率。

洪進揚表示，藉由建立場域生態圈推升產品加值的策略，成功跨域整合大小尺寸顯示器，提供智慧交通、智慧城市的各項智慧解決方案，並將深耕非顯示器領域如智慧醫療、半導體封裝等多元領域，朝向成為更全方位的場域解決方案供應商。