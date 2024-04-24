三大利多因素撐腰！香港股市持續走漲 創近五個月新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-24 17:26

香港股市今 (24) 日持續走漲，恒生指數(HSI) 收高 2.21%，重返 17000 點大關，創近 5 個月新高，國企指數與紅籌指數也分別收高 2.45% 跟 1.77%，港股持續上攻也讓市場興奮不已，大盤行情轉好主要有三大利多因素支撐。

首先，香港金融管理局（下稱香港金管局）正密集投放流動性，過去兩天分別透過貼現窗口向銀行投放 5.25 億港元、5 億港元流動性，基本利率均維持在 5.75%，貼現窗口是香港金管局一項常備港元流動資金安排，旨在確保銀行同業支付系統的順暢運作。自今年初以來，香港金管局已多次使用此舉向銀行投放流動性，累計金額約達 68.97 億港元。

這一系列的行動反映出當前金融市場的複雜性和不確定性，銀行需要更多的流動性來應對可能出現的風險和挑戰，而香港金管局則需要密切關注市場動態，及時採取措施維護金融穩定。

其次，今年適逢中國股市與香港股市互聯互通 10 周年，香港特首李家超昨 (23) 日表示，將在內地、香港與海外舉辦旗艦峰會和多個論壇，除講述互聯互通成就和新進展外，還將為企業和資金帶來的融資和投資機會，以吸引更多企業和資金來香港市場投資，

李家超還說，為吸引更多資金買賣港股，將針對性地加強向內地機構投資者和證券行業介紹最新擴展措施和新增產品，提升內地投資界對互聯互通的認識。根據 Wind 數據，南向資金昨日成交 370.63 億港元，凈流入 23.40 億港元，連續 17 個交易日凈流入，合計達 842 億港元，年內累計凈流入金額增至 2024.5 億港元。

根據公募基金今年首季季報，港股成為重點加碼方向，多位明星基金經理人管理的「滬港深基金」出現「含港量」超過 50%，甚至 60% 的現象，騰訊控股等互聯網龍頭重返多位明星經理的主要持股部位，凸顯港股互聯網族群的性價比和吸引力。

與此同時，外資對中國資產的展望也發生重大轉變，瑞銀昨日將 A 股、港股的評等同步上調至「增配」，將中資股評等上調至「超配」。瑞銀全球新興市場股票首席策略師 Sunil Tirumalai 表示，在 MSCI 中國指數的成份股中，消費和互聯網行業比重居高，隨著消費出現初步回暖跡象，業績表現料將更好。

市場分析人士認為，瑞銀罕見上調中國資產評等，傳遞出對於 A 股和港股市場基本面、宏觀經濟環境、企業盈利前景及政策動向等方面的積極判斷，此舉也許凸顯出中國市場開始逐步好轉的初步樂觀情緒。

第三大利多因素則是香港經濟數據傳來正面消息，香港財政司司長陳茂波在亞太經合組織商貿諮詢理事會會議上表示，隨著香港商品出口改善、入境旅遊業持續復甦、策略性企業及人才流入，今年香港經濟成長率料將介於 2.5% 至 3.5%，失業率跟通膨率處於低水位，雖然今年前 2 個月房價回落，但自政府祭出支持措施後，房市已穩定下來，交易回升且價格平穩。

陳茂波指出，疫後香港旅遊業帶動去年香港經濟成長 3.2%，去年訪港遊客人數達 3400 萬人次，略高於疫情前的一半，預計今年受惠大型活動舉行等因素，將進一步成長至 5000 萬人次，私人消費和整體投資也有所改善，但高利率環境和地緣經濟分裂抑制商品出口，通膨率料將維持在 1.7% 的低水位，失業率則約為 3%。