〈焦點股〉低軌衛星挹注昇達科獲利大 PCB相關概念華通也強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 10:37

昇達科 (3491-TW) 在 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，第一 季單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，每股純益 1.23 元，激勵股價今 (24) 開高，最高價達 194.5 元，漲幅逾 8.3%；而低軌衛星 PCB 供應鏈如華通 (2313-)、敬鵬 (2355-TW) 及燿華 (2367-TW) 早盤股價也強勢。

昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。同時，客戶端對昇達科赴越南設廠的做法也表認同，更加速在低軌衛星 (LEO) 產品的簽長約及實際下單動作，昇達科預估，目前手中掌握的低軌衛星訂單達 6.6 億元，且將持續增加。

同時，在台系 PCB 廠中，以華通低軌衛星產品的訂單能見度最高，而敬鵬在泰國既有生產線，也能滿足 LEO 相關 PCB 遭要求不在中國大陸生產的要求，同時，燿華對 LEO 板的接單也在增加中。