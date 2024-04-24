馬斯克：特斯拉人形機器人Optimus可能在明年底開賣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-24 09:44

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二 (23 日) 表示，特斯拉的人形機器人 Optimus 雖然仍處於實驗階段，但在今年底前將擁有完成簡單的工廠任務的能力，最快可能在明年底上市。

馬斯克在周二的電話財報會議上談到人工智慧能力時表示，他認為在所有人形機器人製造商中，特斯拉處於最有利位置，能透過對機器人本身的有效推斷實現量產。

去年 12 月 12 日，特斯拉推出新一代人形機器人 Optimus Gen 2，硬體功能大幅升級，採用特斯拉自主設計的感測器和驅動馬達，在設計上更加精細且行走速度增加 30%，距離突破紀錄雖然還很遠，但已接近可實際作業的程度，新版機器人令市場眼睛為之一亮，跟幾年前首次亮相引發兩極評價時明顯有別。

這位科技狂人先前曾指出，Optimus 需求量可能高達 100 億至 200 億台，並自信地預測機器人銷售在特斯拉業務中的佔比將超過汽車製造等領域。他還認為，未來每個人家裡都會有特斯拉的 Optimus 機器人，並接手許多製造和服務工作。

特斯拉在 2022 年 9 月推出首代名為「大黃蜂」的 Optimus 機器人，該公司今年還發佈 Optimus Gen 2 在公司工廠折衣服的影片。

馬斯克周二也再次重申，他預估 Optimus 最終將代表特斯拉的大部分收入和整體價值，他此前曾稱 Optimus 的成本接近 2.5 萬美元，將不到一輛汽車的一半。

但馬斯克曾多次未能兌現自己的大膽承諾，他 2019 年曾表示，特斯拉預計在 2020 年前推出 RoboTaxi 自駕車網路服務，但最終跳票，到了本月初他又宣布將在今年 8 月 8 日推出。

為解決潛在缺工問題，並在物流、倉儲、零售和製造業等產業執行有潛在危險性或繁瑣重複性任務，特斯拉跟日本本田以及現代汽車旗下的波士頓動力等數家公司一直在研發人形機器人。

微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 支持的新創公司 Figure 日前也表示，已跟德國汽車製造商 BMW 簽署一項合作協議，將在 BMW 位於美國的工廠部署人形機器人。