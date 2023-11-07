長科*Q3每股擬配0.4元現金股利 明年3/14除息

長科 *(6548-TW) 今 (7) 召開董事會，通過第三季盈餘分配案，每股擬分派 0.4 元現金股利，除息基準日訂為明年 3 月 20 日，3 月 14 日為除息交易日，3 月 15 日為最後過戶日，自 3 月 16 日起至 20 日停止普通股股票過戶，預計 2024 年 4 月 10 日發放股息。

另外，長科 * 董事會也通過與長華能源科技公司簽訂太陽光電發電系統工程承攬合約，預計在蝕刻新廠屋頂設置 126kwp 太陽能光電設備系統。長華能源科技為母公司長華 (8070-TW) 在 2017 年投資設立之 100% 持股子公司，專營太陽能發電等綠能產業。

長科 * 致力提升資源利用效率及節能減碳應用，自 2020 年在高雄廠區增設裝置容量約 98kwp 的屋頂式太陽能電站裝置，累計至 2022 年底止，屋頂式太陽能裝置容量已增至 107kwp。如加計新增之太陽能光電設備系統，長科 * 2023 年太陽能板總容量將達 233kwp。

水資源方面，長科 * 台灣各廠區均已投資回收設施，從 2021 年度起陸續增設製程廢水薄膜過濾回收系統，提高用水回收效率、降低自來水消耗，2022 年平均每日可增 200 噸回收水至工業水池；2023 年再投入第二套回收系統，估計每日再增加 100 噸回收水。長科積極配合政府鼓勵再生能源的利用，以善盡地球公民及企業社會責任。