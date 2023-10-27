〈長科法說〉Q3獲利季減13% 本季營收估下滑4-10%

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (27) 日召開法說會，受客戶持續調整庫存、產能利用率下降影響，稅後純益 4.2 億元，季減 13%，年減 55%，以每股面額 0.4 元之股數計算，每股稅後純益 0.45 元，相當於賺進 1.125 個股本。

展望第四季，由於終端市場需求尚未正式回溫，客戶持續進行嚴謹的庫存管理，長科 * 預估，以新台幣 31.8 元兌 1 美元平均匯率假設，第四季營收 25.66-27.24 億元，季減 4.1-9.7%，毛利率 18.1-21.1%，營益率 6.9-9.9%。

長科 * 第三季營收 28.4 億元，季減 5%，年減 23%，毛利率為 21.4%，季減 0.7 個百分點，年減 10.1 個百分點，營益率為 10.2%，季減 2.8 個百分點，年減 12.3 個百分點，稅後淨利 4.2 億元，季減 13%，年減 55%，以每股面額 0.4 元之股數計算，每股稅後純益 0.45 元，相當於賺進 1.125 個資本額。

長科 * 前三季營收 86.61 億元，年減 22%，毛利率 22.5%，年減 8.6 個百分點，營益率 12.5%，年減 10 個百分點，稅後淨利 12.85 億元，年減 47%，以每股面額 0.4 元之股數計算，每股稅後純益 1.38 元，相當於賺進 3.375 個資本額。

以製程區分，長科 * 第三季蝕刻製程營收比重為 48%，沖壓比重 52%，與上季相近；依產品組合來看，IC 導線架佔營收比重 37%、QFN 22%、Discrete 19%、QFP 14% 及 EMC LED 8%。

就應用別區分，長科 * 第三季 3C 佔營收比重為 43%，而車用和工業合計比重為 53%，雖比去年同期的 60% 下滑，但仍佔逾 50%，也高於 3C 產品佔比，符合公司非 3C 應用過半的期望。