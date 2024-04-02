友達完成收購德國BHTC 躍居智慧移動服務領導供應商

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 18:58

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (2) 日宣布，正式完成收購德國 Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)，友達表示，本次兩家公司的結合，落實友達拓展智慧移動生態圈，後續將透過優化資源配置，發揮產品、客戶、製造等三大布局綜效。

友達於去年 10 月 2 日董事會決議以企業價值 6 億歐元 (約新台幣 204 億元) 取得德國 BHTC 100% 股權，雙方經通過各項交割先決條件，以及相關國家主管機關核准後，今日正式完成收購。

友達執行長暨總經理柯富仁表示，友達深耕車載顯示器領域多年，而 BHTC 擁有世界領先之研發及生產製造實力，通過兩家高度緊密的公司結合，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，執行長期戰略計劃，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，以沉著穩健的步伐搶攻市場先機，完善智慧移動生態圈。

因應智慧車及自駕車盛行，加速產業創新應用，友達從顯示器供應商蛻變為全方位的智慧移動解決方案服務者，積極佈建全球產業聚落，就地滿足車廠在地需求，透過收購 BHTC 後，可望發揮三大布局綜效。

其中，產品布局聚焦拓展多元產品組合，借重 BHTC 於車用人機介面、空調控制系統的產品線，結合友達領先業界的車用 Display HMI 解決方案，並涵蓋 Micro LED 先進技術，重新定義智慧座艙的設計概念，擴充人機互動服務，致力打造兼具節能環保與高附加價值的新科技，提供更完整的產品組合。

客戶布局著重提升供應鏈強韌性，晉升一級供應商（Tier 1），掌握與國際 OEM 車廠深厚的合作關係，增加與車廠第一線接觸的機會、擴大客戶基礎，搶先取得市場情報；並透過友達產品一貫的客製化、高效能、品質管理能力，發揮供應鏈的垂直整合效益，利於快速進入市場，就近服務客戶及供應鏈，提高客戶滲透率，並強化整體產業供應鏈韌性。

製造布局則可佈建全球生產據點，BHTC 於德國、美國、中國、印度、日本、保加利亞、墨西哥和芬蘭等地設有子公司，尤以歐洲、印度的前瞻研發與工程服務團隊為強項；而友達則深耕亞洲、北美市場，運用雙方覆蓋於全球的營運據點，可實現在地生產優勢，促進與車廠共同開發、縮短車規認證時間，成為智慧移動服務的解決方案領導供應商。