日本央行開會前夕日元續貶向155重要大關 為何持續跌跌不休？

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 14:02

日元在日本央行 (BOJ) 召開貨幣政策會議前夕持續走貶，今 (23) 日兌美元(USDJPY) 一度跌深至 154.85 日元左右，再度刷新自 1990 年 6 月以來新低紀錄，離 155 日圓大關僅一步之遙，主要因為市場對於中東地緣政治風險的避險需求減弱，投資人重新拋售日元。，此前日元兌美元匯率曾在上周二 (16 日) 創下 154.79 日元低點。

BOJ 將在周四 (25 日) 舉行為期兩天的會議，市場目前預期周五(26 日)BOJ 將預估通膨率未來三年將徘徊於 2% 附近，並稱已準備好在今年內再度升息。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 表示，日元疲弱恐迫使 BOJ 採取更鷹派的語氣，透過升息預期來支撐日元，但美元兌日元料將保持強勢。

美日韓財長會議上周四 (17 日) 在聯合聲明中雖對日元、韓元兌美元不斷貶值表示擔憂，但基於美國經濟強勁動能的美國利率漲勢及美元升勢並不會立刻停止，市場已意識到日元匯率再次刷新低點、朝著作為心理關卡的 155 日元逼近的可能性。

美國投資公司 First Eagle Investments 的 Idanna Appio 認為，日本當局雖不斷加強口頭干預，但當前匯率走勢反映美元強勁，口頭阻貶效果有限，而 BOJ 周五料將維持利率政策不變，但 BOK 公佈中期收回貨幣寬鬆的方向，對阻貶日元或許有益。

日元疲軟使日本央行的政策路徑變得複雜，一些市場參與者認為 BOJ 可能面臨到必須更早升息來減緩日元跌勢的壓力，加上隨著伊朗與以色列緊張局勢緩和，美日利差再次成為市場焦點。

自 BOJ 上月宣布結束負利率至今，將政策利率從負 0.1% 提高到 0 至 0.1% 區間，但市場對日本和美國之間的利差預期並未顯著縮小，日元對主要經濟體貨幣匯率不斷走貶，尤其是美元，日元兌美元匯率今年累計貶值約 9%，在十國集團（G10）貨幣中跌幅最大。

理論上，升息會提高貨幣的吸引力，促使資金流入，進而帶動貨幣升值，但日元在升息後表現卻一路走疲，專家稱這與 BOJ 態度、市場預期以及全球經濟環境等因素密切相關。

從市場面看，升息前市場已對政策走向有明確預期，因此市場在 BOJ 宣佈升息後反應並不強烈，加上投資人對日本經濟成長潛力和貿易持悲觀態度，加碼日元資產力道有限，但市場投機者做空日元興趣又大增，這也不斷推動日元走貶。此外，聯準會 (Fed) 在降息上的態度轉變對日元匯率走勢也影響不小，Fed 近期頻頻釋放要將高利率維持更長時間的訊號。

但對於日元跌跌不休，日本政府並未無動於衷，植田上周在華府參加 G20 財金首長會議時的口風就有所放緩，稱若通膨趨勢好轉，可能會進一步提高利率。日本財務大臣鈴木俊一近幾周也已多次警告不要出現投機性匯率行為，並稱日本政府將與其他國家的財政當局密切合作，以應對匯市過度波動。