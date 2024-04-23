2.4兆美元！去年全球軍事支出創新高 中國連29年成長

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-23 16:00

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（22 日）公布的報告顯示，去年全球軍事支出達到 2.4 兆美元，衝上歷史新高，連續第九年增加，且中國連續第 29 年成長。

據《衛報》報導，SIPRI 在報告中指出，去年全球軍費增加 6.8% 至 2.4 兆美元，寫下 2009 年以來最大增幅，也是 SIPRI 追蹤軍費 60 年來的最高紀錄。

全球最大軍事支出國是美國，高達 9,160 億美元，年增 2.3%，佔全球軍費開支的比率為 37%。

據《華爾街日報》報導，烏克蘭戰爭爆發以來，美國國防工業武器彈藥等訂單量激增，美國對烏克蘭的軍事援助以及歐洲軍火訂單的利益均流向美國國防工業。

全球最二大軍事支出國是中國，去年中國的軍費開支為 2,960 億美元，佔全球軍費開支的比重為 12%，年增 6%，連續第 29 年成長。

全球最三大軍事支出國是俄羅斯，去年俄國的軍費開支為 1,090 億美元，激增 24%，佔全球軍費開支的比率為 4.5%。俄國自 2014 年從烏克蘭手中併吞克里米亞以來，軍費已驟增 57%。