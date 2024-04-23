布林肯訪華前夕 中國外交部提五大目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-23 12:00

中國外交部周一（22 日）宣布，應外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於周三訪華，中國外交部北美大洋洲司負責人表示，中方主要聚焦五大目標。

據《環球網》報導，中國外交部北美大洋洲司負責人說，布林肯此次訪華，是中美保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一環，雙方一直就此次訪問保持溝通。美國總統拜登在 4 月 2 日與中國國家主席習近平通話時表示，希望安排布林肯訪華，中方對此表示歡迎。

中國外交部認為，相互尊重、和平共處、合作共贏，始終是中方看待中美關係的根本原則。以和為貴、以穩為重、以信為本，是中方處理今年中美關係的遵循。對布林肯此次訪問，中方主要聚焦以下五大目標。

第一，樹立正確認知。這始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美到底是夥伴還是對手，這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。中方始終認為，大國競爭不是這個時代的底色，也解決不了中美兩國和世界面臨的問題。中美兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能對抗。中美關係應該穩下來、好起來，沿著穩定、健康、可持續的道路向前走。

第二，加強對話。中美元首在舊金山會晤以來，中美在各層級各領域展開了一系列接觸，外交安全、經貿財金、氣候變遷等部門負責人透過訪問、會晤、通話、工作組會議等方式保持互動，且兩軍恢復溝通。

第三，有效管控分歧。中美過去、現在、將來都會存在分歧，但不能讓分歧主導中美關係，必須對中美關係堅持全過程管理。美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移。

台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨和台海和平水火不容，台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，中方絕不會聽之任之。

美國針對中國的經貿科技打壓措施變本加厲，在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取新措施，嚴重損害中方利益。這不是去風險，而是製造風險。美方拋出的所謂「中國產能過剩論」，看似是經濟概念，實質是虛假敘事，背後包藏的是遏制中國產業發展的禍心。

第四，推進互利合作。一段時間來，雙方在禁毒、執法、科技、人工智慧（AI）、農業、衛生、氣變等領域取得了一些進展。兩國直航航班增加，工商界和地方省州往來密切，青少年交流活躍，文體互動熱絡，大熊貓保護合作有序推進。這些充分說明，中美有著廣泛的共同利益，可以互利共贏，也充分說明中美關係的希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方。

第五，共同承擔大國責任。中美同為安理會常任理事國，對維護國際和平與安全負有特殊責任。中方在中東、烏克蘭、朝鮮半島等熱點問題上發揮著建設性、負責任的大國作用，中方希望美方同樣如此。

國際社會對美國在安理會一票否決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國極為不滿，巴勒斯坦成為聯合國正式成員國不應是以巴談判的結果，而是給予巴勒斯坦平等的談判條件，是邁向兩國方案的重要一步。