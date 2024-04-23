IMF立場大反轉 稱比特幣是必要金融工具
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:00
近日國際貨幣基金（IMF）對比特幣的立場大反轉，表示在全球金融不穩定的情況下，比特幣日益成為跨境資金流動的關鍵管道，是必要金融工具。
IMF 在《比特幣跨境流動初探》報告中指出，金融監管嚴格國家的投資人正在轉向比特幣，以便更自由地跨境轉移資本。在阿根廷、委內瑞拉等國家中，比特幣已成為保存財富和進入全球市場的必要金融工具，而不僅僅是一種投機性工具。
IMF 說：「在高通膨國家，比特幣為個人提供了一種保護儲蓄、參與全球商業活動的途徑。」
去年 12 月，IMF 總裁喬治艾娃曾在南韓首爾的一個行業峰會開幕致辭中表示，「加密資產的大量使用，可能會破壞宏觀金融穩定。」她還說，加密資產可能會影響貨幣政策傳導的有效性。
不過，IMF 的報告也提醒人們注意廣泛使用比特幣進行跨境流動的潛在風險。加密貨幣缺乏監督和匿名性，會提高監管機關防範洗錢等非法活動的難度。
在人們運用運用數位貨幣的優點之際，IMF 呼籲展開國際合作，建立涵蓋數位資產監管框架，這些措施將有助於降低風險。
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