IMF立場大反轉 稱比特幣是必要金融工具

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 15:00

IMF 在《比特幣跨境流動初探》報告中指出，金融監管嚴格國家的投資人正在轉向比特幣，以便更自由地跨境轉移資本。在阿根廷、委內瑞拉等國家中，比特幣已成為保存財富和進入全球市場的必要金融工具，而不僅僅是一種投機性工具。

IMF 說：「在高通膨國家，比特幣為個人提供了一種保護儲蓄、參與全球商業活動的途徑。」

去年 12 月，IMF 總裁喬治艾娃曾在南韓首爾的一個行業峰會開幕致辭中表示，「加密資產的大量使用，可能會破壞宏觀金融穩定。」她還說，加密資產可能會影響貨幣政策傳導的有效性。

不過，IMF 的報告也提醒人們注意廣泛使用比特幣進行跨境流動的潛在風險。加密貨幣缺乏監督和匿名性，會提高監管機關防範洗錢等非法活動的難度。