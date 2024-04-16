鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.3元，預估目標價為67.25元
鉅亨網新聞中心 2024-04-16 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.3元，其中最高估值5.35元，最低估值2.55元，預估目標價為67.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|5.35(5.35)
|5.16
|最低值
|2.55(2.55)
|4.16
|平均值
|4.18(4.05)
|4.5
|中位數
|4.3(4.09)
|4.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|15,240,000
|16,280,000
|最低值
|13,136,000
|14,712,000
|平均值
|14,519,560
|15,569,100
|中位數
|14,590,000
|15,715,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.95
|5.1
|6.91
|5.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,445,203
|16,270,386
|18,287,786
|14,645,277
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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