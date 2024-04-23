〈貴金屬盤後〉中東緊張局勢趨緩 黃金期貨單日跌幅創逾一年最大

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 06:22

隨著地緣政治緊張局勢緩解，投資人將興趣轉向其他風險較高的資產，黃金和白銀期貨周一 (22 日) 齊跌，且金價單日跌幅為逾一年來最大。

Dow Jones Market Data 指出，紐交所 6 月交割的黃金期貨下跌 67.40 美元，跌幅 2.8%，收在每盎司 2346.40 美元，為 4 月 5 日以來最低收盤價，且單日跌幅為去年 2 月 3 日以來最大。

5 月交割的白銀期貨下跌 1.60 美元，跌幅 5.5%，收每盎司 27.25 美元，為 4 月 3 日以來最低收盤價。

今年迄今，金價已漲約 13.3%，即使周末表現平淡，但以色列和伊朗近期的一系列衝突，已為金價帶來提振。白銀今年表現也和黃金不相上下，年初迄今漲幅已達 13.1%。

BullionVault 研究總監 Adrian Ash 向 MarketWatch 表示：「伊朗和以色列暫時放棄進一步直接對抗，黃金和白銀能夠抵抗債券殖利率和聯準會 (Fed) 年底利率預期上升的時間有限。」

他表示，在中東地緣政治混亂的支撐下，黃金的基本買盤依舊穩固。上周五 (19 日) 盤中之所以飄升至每盎司 2430 美元以上，是因為紐約商品交易所的期貨和選擇權交易活躍。



Teucrium 董事總經理兼資深投資組合專家 Jake Hanley 說：「儘管金價走高，但上周收盤價未能突破 2400 美元，這可能足以讓交易人士考慮在短期內撤資。」

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 向客戶表示，從「有節制的」反擊來看，以色列和伊朗顯然都對「真正的戰爭不感興趣」，美國也是如此，它 (指美) 一直試圖在幕後化解緊張局勢，因此投資人正在湧入風險較高的交易，並清算避險部位。

CFI 全球教育和研究主管 George Khoury 指出，即將在本周出爐的美國經濟數據，可望為未來的利率走勢提供重要線索，並且影響黃金等非收益資產的吸引力。

預計本周揭曉的數據包含周二的全球採購經理人指數 (PMI)、周四的 Q1 國內生產毛額(GDP) 以及周五的 3 月個人消費支出物價指數(PCE)。