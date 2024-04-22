強勢美元難撼動！歐元國際支付佔比慘跌至21.9% 人民幣4.7%連五月贏日圓

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-22 15:37

中東地緣緊張局勢持續之際，美元指數 (DXY) 今 (22) 日雖從 5 個月高點回落，但仍徘徊於 106 之上，而就在強勢美元可能引發新一輪貨幣戰和金融戰的同時，國際支付體系也正在發生巨變。

根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 上周四 (18 日) 發佈的報告，美元上月搶走歐元市場，佔國際支付比率上升至 47.3%，歐元則暴跌至 21.9%，低於 SWIFT 推出新標準時的 24.4%，英鎊則持續排在美元跟歐元之後排名第三，佔比為 6.5%，人民幣則穩定上升至 4.7%，為 SWIFT 去年 7 月改用新標準以來最高，且連 5 個月維持在 4% 以上，國際支付排名也連 5 月維持在全球第四。

當 SWIFT 在 2010 年首次開始追蹤人民幣使用情況時，人民幣在全球總量中所佔比率還不到 0.1%，但中國正逐漸讓人民幣在全球貿易跟金融體系中發揮作用，美國對俄羅斯實施制裁更加速這一進程。

至於國際支付佔比大幅流失的歐元，跟一年前左右相比可謂慘不忍睹，從去年初的 37.88% 大幅下滑下滑至 21.9%，大幅下跌近 16 個百分點，在強勢美元反擊與收割下，強如歐元也擋不住，失去的市佔有一大半被美元接收。

美元最新的國際支付佔比則繼續提升，較 2 月增加 0.8 個百分點至 47.3%，美元近幾年始終維持在這一水準左右，上下浮動，地位仍很穩固。

自美國聯準會 (Fed)2022 年啟動升息循環以來，國際資本大量流向美國，瞄準高利息，其他貨幣則紛紛走遍，美元強勢地位維持了兩年，雖然 Fed 表示今年將降息，但通膨頑固令降息時間點一延再延，使得美元近期恢復升勢，這一情況讓亞洲各國貨幣哀鴻遍野，大幅下跌。

然而，儘管人民幣佔比持續提升到 4.69%，但似乎不符合中國經濟實力，因為中國 GDP 早已達到美國的 70%，加上中國還是全球最大貿易國，貿易順差全球第一且外匯存底超過 3 兆美元，但人民幣在國際支付佔比中竟只有美元的 9.9%，讓外界感到相當大的疑惑。

專家指出，由於這是 SWIFT 發佈的數據，並未完全涵蓋以人民幣支付的交易，像是約八成左右交易採用本幣結算的中俄貿易，加上中國自己也有人民幣跨境支付結算 (CIPS)，以往 CIPS 需要對接 SWIFT 才能實現結算，所以有大量數據重合。

但自從去年中國實現一體化跨境創新服務終端機正式推出，CIPS 不再需要通過 SWIFT 就可以完成所有交易，這項技術目前涵蓋國家並不多，但是意義重大，是幫忙推動人民幣國際化的重要利器。