日股漲好多 還能進場嗎？兩大最佳買法告訴你！

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 10:05

日股站上 34 年以來高點，漲幅超過全球許多主要股市。日股驚驚漲之下，現在買會不會太晚？小資族若想投資，又擔心波動大，可以兩大策略進場：一是買日股 ETF，例如元大日經 225(00661)，透過一籃子股票分散風險；二是日股 ETF 搭配美債 ETF，股債均衡配置降低投資組合風險，還可以領息創造被動收入。

日企獲利成長強勁 日股前景仍看俏

2023 年下半年以來，全球股市展翅高飛，美國、德國、法國、日本、台灣等地股市再登新高，其中，日股備受注目，日經 225 指數今年 3 月站上四萬點，創下 34 年來歷史高點，近一年來漲幅超過 41%，不僅為亞股第一名，也優於那斯達克指數、S&P 500 指數。

儘管日股短期漲幅已高，不過，日本企業開始脫胎換骨，基本面改善且獲利成長強勁，將有助於提升日本企業競爭力，可望吸引長線資金進駐，進而提高企業股價表現。

首先是日本企業積極改善公司治理，並已取得實質進展，舉例來說，日本汽車工業豐田集團減少旗下企業之間的交叉持股，此舉不僅讓各體系營運更具獨立性，也可以提升集團整體營運效率；同時出脫持股所籌措之資金，亦可挹注新技術與設備之投資。

其次，疫後日本經濟重啟、通膨上漲及日圓貶值，推升企業獲利向上，日經報導指出，日本上市企業 2023 財年（截至 2024 年 3 月）凈利潤預計連續三年創新高；日本上市企業 2023 財年凈利潤，預期將較上財年成長 13%。

此外，日本政府考慮宣布通縮時代結束，經濟轉向正常化發展，將促使投資人重估日股評價；中美摩擦白熱化，美國封鎖高科技流向中國，日廠相關供應鏈將因此受惠；國際資金開始從中國撤出，轉而擁抱日本股市，共同基金配置日股比重增加；上述這些利多因素也將支撐日股未來表現。

日股 ETF + 美債 ETF 降風險也能參與行情

雖然日股未來前景值得期待，但目前股價處於歷史相對高位，該如何布局較好？不妨以日股搭配高信評的美債，掌握長期投資大機會。例如元大日經 225 (00661) 可以搭配元大美債 20 年 (00679B)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B)，建構股債平衡的投資組合。

00661 搭配 00679B 及 00751B 的好處是，一來可以輕鬆參與日股行情：00661 主要追蹤日經指數 225，是日本股市最重要的指標，被視為評估日本經濟的晴雨表，迅銷 (優衣庫母公司)、東京電子、KDDI、信越化學工業、大金工業、TDK、發那科、Sony、任天堂、豐田汽車、本田汽車等公司，都是在日本乃至全球具有舉足輕重之地位。因此，00661 宛如台股 0050 或是美股 S&P 500，透過它可以布局日本 225 家最強的企業。

二是坐享債市高息及降低投組波動：由於美國經濟表現強勁、通膨仍具黏性，恐將推遲降息時程，不過，市場仍預估，今年進入降息循環之希望濃厚，現階段介入，除了鎖住高殖利率之外，未來隨著降息展開，推升債券價格，還有機會賺到資本利得空間，其中，尤以投資等級債最為看好。

過去經驗顯示，投資等級債於升息結束後，表現優於其他債種，加上違約率低，故兼具投資吸引力及防禦力。由於 00679B、00751B 分別瞄準 20 年期美債及 A 級以上公司債，兩者皆具有高信評、低違約率的特性，與 00661 相輔相成，股債平衡配置將有助於降低投資組合風險，並且達到攻守兼備的效果。

若想要用定期定額方式，一次網羅此三檔 ETF，可以透過元大證券推出的定期定額 ETF 投資組合功能，最低只要 5,000 元，即可 1 次存 00661、00679B、00751B 等 3 檔熱門 ETF，占比分別為 50%、25%、25%，讓投資人可以輕鬆打造股債均衡配置。

而且手續費十分低廉，定期定額每筆手續費只要 1 元，扣款再領 700 元手續費抵用金。除了門檻低、手續費低，同時還享有優惠活動，即起至今年 6 月 30 日止，定期定額台股 ETF，每成功扣款 3,000 元，可獲得一次日月潭涵碧樓住宿券抽獎機會，成功扣款 6,000 元可獲得 2 次抽獎機會，以此類推；累計扣款滿 5 萬元，再享『星宇航空商務艙日本東京雙人來回機票』抽獎機會。