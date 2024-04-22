年減26%！中國今年Q1吸引外資金額3017億人民幣 創三年最小紀錄

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 14:23

儘管中國努力吸引外資，但今年第一季外國直接投資 (FDI) 金額年減 26.1% 至人民幣 3016.7 億元(約 417 億美元)，雖較去年末季成長 41%，但 3 月流入外資金額不到 900 億元，遠低於 1 月 1130 億跟 2 月的 1020 億元。此外，今年首季外商投資規模更創 2020 年來最小紀錄。

在上月舉行的中國發展高層論壇上，中國總理李強誓言要改善商業環境，加快關鍵領域的改革，創造一個更開放的中國來跟世界合作，此前北京當局也公佈一系列措施來遏制外國投資放緩，包括擴大市場准入和放鬆一些規則。

中國商務部外國投資管理司負責人吉小楓上周五 (19 日) 表示，從全球跨國投資整體情況來看，從各經濟體情況來看，外國直接投資波動是正常現象，對中國吸引外資情勢必須全面分析，不僅要看引資規模的變化，更要看到引資結構的最佳化，以及未來的發展前景，去年同期中國引資規模達到季度引資歷史最高水準，今年首季年增率有所下降，確實受到高基期的影響。

根據近期美國管理諮詢服務公司科爾尼發佈的 2024 年全球外商直接投資信心指數，中國排名從去年第 7 躍升至第 3，對此吉小楓表示，這反映了跨國公司將持續擴大在華投資的意願，並稱中國商務部將繼續推進五大工作，分別是放寬外資准入、加強投資促進、強化服務保障、打造開放平台以及優化投資環境，並將繼續推動「外資 24 條」落實，把政策措施轉化成為外資企業實實在在的獲得感。

根據中國商務部上周五公佈的數據，從引資結構看，今年首季高技術製造業引資人民幣 377.6 億元，佔比達 12.5%，比去年同期增加 2.2 個百分點，與民眾生活密切相關的服務業引資也實現較快增長。值得注意的是，今年首季德國對中國投資額大幅成長 48%，德國總理蕭茲上周曾訪問中國 3 天。

此外，中國今年首季對外非金融類直接投資 (ODI) 年增 12.5% 至人民幣 2429.2 億元，其中對東協和歐盟投資成長較快，增速分別達 36.7% 跟 34.5%，而租賃和商務服務業、製造業、批發零售業投資分別成長 45.5%、36.4% 和 14.9%。

在新冠疫情期間，中國 FDI 持續成長，但在去年下滑 8%，主要受到中國經濟復甦乏力，加上與美國地緣政治緊張局勢加劇的擔憂持續打壓外商投資信心。

亞洲開發銀行上周示警稱中國房市疲軟以及疫情後反彈的消退，恐令區域內成長前景黯淡。