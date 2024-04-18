〈焦點股〉傳中信金有意併購京城銀 股價兩樣情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 11:07

根據媒體報導指出，京城銀董事長戴誠志有感年紀大了，加上大環境不利獨立銀行經營，而京城集團蔡家也無意經營銀行，因此，若併購價格合理便有意退場，根據公開資料，京城銀目前市值約落在 616 億元，截至去 (2023) 年底淨值 501 億元，傳出中信金出價 500 至 530 億元之間。不過，對於市場個案傳聞，中信金一概不予評論。

台股今天震盪開低，一度回測 2 萬點關卡，但金融股扮演撐盤要角，台積電等電子股亦回神，助大盤翻紅。富邦金、國泰金逆勢由黑翻紅，資金同步湧進元大金、玉山金、永豐金等金控股，均上漲超過 1%，此外，證券股群益證、統一證漲勢也相當凌厲。

中信金今天一路在盤上表現，盤中最高來到 31.9 元，漲幅約 1.26%，收復月線及十日線，但未站回月線。至於京城銀，今天賣壓較重，盤中一度跌逾 5%，最低來到 52.2 元。