〈財委會質詢〉黃天牧：降息非資本市場發展全部主軸 暫不考慮祭救市措施

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 11:11

受中東地緣政治及美國降息預期遞延影響，全球股市上周出現劇烈震盪，市場擔心今年美國降息幅度縮水或不降息，是否進一步衝擊台股？金管會主委黃天牧今 (22) 日表示，降息與否不會是資本市場發展的全部主軸，市場仍有其基本面，必須綜合判斷；至於台股近來面臨多重利空夾擊回檔修正，金管會是否考慮進一步祭出救市措施，黃天牧認為，需要觀察長期趨勢，暫時無須動用穩定股市措施。

黃天牧今天前往立法院財委會業務報告，並備質詢，會前受訪時指出，大家對美國降息預期已經有一段時間了，就算討論降息時程，或是說降息速度沒這麼快，台股都還是有本身的節奏跟能量。

黃天牧進一步指出，降息與否對全球資本市場來說是一個因素之一，但資本市場也不會完全以是否降息、何時降息，來做整個資本市場發展的全部主軸，市場還是有其發展的基本面，要綜合來判斷。

至於降息延後對於金融業的影響，黃天牧表示，基本上，我們都已在目前這樣的利率情況下，度過了兩、三年，大體來看，整個金融業已有足夠韌性，如果真的降息，例如對保險業來說，是有利有弊，要看資產負債面有不同影響。

黃天牧認為，利率問題的重點還是在於金融業本身的風險管理、資產負債管理及整體韌性，這也是金管會過去幾年來，一直強調對金融機構的韌性、資本適足率與風管能力等各方面的增強。

黃天牧強調，關於利率未來發展趨勢，持靜觀其變的態度，無論對金融機構或金管會來說，都要強化自身結構來因應國外政經情勢的韌性。

台股上周五崩跌 774 點引起市場恐慌，立委林德福詢問，台股面臨國際多重利空夾擊，在 520 前是否需要推出救市措施嗎？黃天牧回應，台股站上 2 萬點行情已有月餘，目前主要是受國際情勢影響，仍要持續觀察股市趨勢，尚無須祭出穩定股市措施。