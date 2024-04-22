新創企業難活！韓電商市場超競爭 過去一年7萬多家倒閉暴增近四成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-22 16:34

亞馬遜 (AMZN-US) 上周在南韓推出最新一波促銷活動，只要消費者在手機應用程式跟網站上購買 49 美元（約 6.8 萬韓元）以上商品，即可享受「免費亞馬遜全球配送」服務，市場猜測亞馬遜此舉是為了因應中國電商平台近來開始進軍南韓電商市場，這一情況也反映出南韓電商市場的激烈競爭，韓媒最新報導也指出，南韓電商市場成長乏力，超過 7 萬家新創公司倒閉。

南韓《朝鮮日報》報導，在全球電商市場高速發展的背景之下，新創公司如雨後春筍般湧現，但隨著市場競爭加劇與外部環境變化，這些想要在產業中「淘金」行業的企業正面臨前所未有的衝擊。

昔日知名的南韓線上服裝新創公司連客商城 (Linkshops) 在上月倒閉，這家在 2012 年成立並吸引近 200 億韓元創投資金的服飾批發電商，在與電子商務巨頭的競爭中掙扎求存，最終因提供低價服裝的中國電商平台失去了主要零售客戶而被迫關門大吉。

近年來，南韓電商市場規模持續擴大，成為全球電商領域的重要力量，但看似榮景的背後卻隱藏許多新創企業的艱辛與無奈，數據顯示，南韓電商平台倒閉數量過去一年增加 37% 至 7 萬 8580 家，創下歷史新高，顯示南韓中小型電商企業經營環境日益惡化。

Startup Alliance 數據也凸顯這一趨勢，今年第一季南韓電商新創企業投資額為 31.5 億韓元，只有去年同期 711 億韓元的 4%。相較之下，包括 AI、大數據和雲端服務在內跨產業解決方案領域的新創公司，則吸引 2405.5 億韓元的資金。

來自中國電商平台日益激烈的競爭也構成嚴重威脅，阿里巴巴旗下的全球速賣通和 Temu 等平台正迅速蠶食市場，在今年 3 月為止的半年，中國電商平台支付金額及交易筆數分別暴增 138.8% 及 130.6%，但南韓國內網購平台支付金額及交易筆數分別下降 2.5% 及 1.1%。

與 Coupang 競爭的南韓第一代電商平台也出現虧損，Tmon、Wemakeprice 跟 Interpark Commerce 都已累積虧損，近兩年被新加坡電商平台 Qoo10 收購，連兩年虧逾千億韓元的線上零售商 11st 自去年下半年以來也一直在進行出售程序。

電商新創企業在南韓市場萎靡不振也許可從多方面窺見端倪。首先，由於市場飽和度增加，傳統的大型電商平台憑藉品牌影響力和用戶基礎，在市場中佔據主導地位，另一方面，隨著跨境電商興起，越來越多的外國電商平台進入南韓市場，尤其是中國電商，使得市場競爭的激烈程度不斷加劇。

根據南韓手機應用和零售分析服務商 Wiseapp·Retail·Goods 數據，阿里巴巴旗下的全球速賣通、Temu、希音 (Shein) 的 APP 用戶量在 2 月創下新高。

雖然不少新創企業在南韓電商市場的日子不好過，但當地是蓬勃發展的市場，不僅擁有完善的電商基礎設施，還具備高度活躍的消費者群體，為跨境電商提供豐富的機遇。此外，南韓網路高度發達，當地擁有龐大的在網購族群。

根據 Mordor Intelligence 數據，南韓電商市場規模今年將達到 2.8 兆美元，2029 年更有望達到 6.82 萬億美元，複合年成長率高達 19.49%。