史上首次！總理震驚 Axios：美國將制裁一支以色列部隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-22 11:47

三名知情人士透露，美國國務卿布林肯將在幾天內宣布制裁以色列國防軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda），理由是該營在約旦河西岸侵犯人權。

據《Axios》上周六（20 日）報導，如美方正式宣布，這將是美國首次制裁以色列軍事單位。消息人士說，制裁將禁止「猶太永恆營」及其成員接受任何美國軍事援助或訓練。

美國在 1997 年通過《萊希法》，禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織。

一名美國官員表示，布林肯對「猶太永恆營」的決定，是根據去年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊以色列之前發生的事件，且所有事情都發生在約旦河西岸。

以色列政府周日在公開和私下管道都呼籲拜登政府重新考慮此事，以國官員說，他們很擔心這項前所未有的決定，會導致其他以色列國防軍的部隊也被制裁。