〈以哈戰爭〉以軍續襲拉法釀至少22死含18兒童 埃及籲結束以軍侵犯

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-22 12:56

美國眾議院通過援助烏克蘭、以色列及台灣法案隔天，以色列在當地時間周 (21) 日持續攻擊巴勒斯坦，針對加薩走廊南部城市拉法、中部努塞拉特難民營等地區進行新一輪空襲行動，造成數十人死亡，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯管理的加薩衛生部表示，以色列對拉法發動兩次空襲，造成 22 人死亡，其中包括 18 名兒童，拉法的科威特醫院發言人也說，當地的 Al-Shabora 難民營至少發生一起爆炸。

以色列國防軍 (IDF) 在接受美國廣播公司 (ABC) 採訪時證實了對巴勒斯坦進行空襲，並稱 IDF 攻擊了哈瑪斯數個軍事目標，包括軍事基地、發射場和武裝恐怖分子，以色列幾乎每天空襲拉法，完全不甩美國等西方國家克制的呼籲。

巴勒斯坦電視台報導，IDF 從上周六 (20 日) 晚上開始空襲加薩走廊南部城市拉法多處住宅，造成至少 19 人死亡，死者絕大多數是婦女和兒童，另有大量人員受困亟待救援，另據巴勒斯坦通訊社報導，加薩走廊中部的努塞拉特難民營一棟房屋遭 IDF 空襲，造成 7 人死亡。

加薩衛生部指出，以色列與哈瑪斯的衝突已造成至少 3 萬 4097 名巴勒斯坦人死亡，另有 7 萬 6980 人受傷，但實際死亡人數可能更高，因為許多屍體被困在廢墟下或醫護人員無法到達的區域。加薩衛生部在統計人數時不區分戰鬥人員和平民。

IDF 上周六表示，以色列總參謀長 Herzi Halevi 於當天在南部軍區司令部跟軍官開會並進行局勢評估，並在會上批准了繼續展開軍事行動的計畫，以色列總理納坦雅胡同日也說，未來幾天還將加大對哈瑪斯的政治和軍事壓力，因為這是救回人質並取得勝利的唯一途徑，以色列很快就會對哈瑪斯給予更多猛烈攻擊。

鄰近的埃及則呼籲以色列停止對加薩走廊平民的侵犯，並繼續向加薩走廊提供全面援助，外長 Sameh Shoukry 也在周日會晤聯合國巴勒斯坦被佔領土人權狀況特別報告員 Francesca Albanese 時討論如何減輕巴勒斯坦人民的苦難。

Shoukry 在埃及外交部發出的聲明中表示，以色列在加薩走廊的持續軍事行動以及在約旦河西岸不斷增加的襲擊和非法定居點活動，對巴勒斯坦人的人道主義狀況和區域穩定產生了影響，並重申必須結束以色列對加薩地帶平民的侵犯，繼續向該地區提供全面援助，並消除約旦河西岸以色列定居者的暴力和襲擊。

Shoukry 還說，必須停止以色列迫使巴勒斯坦人流離失所的做法，停止以色列對巴勒斯坦人實施集體懲罰的政策。

Albanese 則對巴勒斯坦人民災難性的人道主義局勢深表關切，並稱希望繼續跟埃及針對如何減輕巴勒斯坦人民的人道主義苦難進行磋商。