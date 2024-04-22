捲入誠美材經營權之爭 天逸集團5點聲明駁斥中資影射

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 10:10

偏光板大廠誠美材 (4960-TW) 今年董事將全面改選，但卻爆出有中資介入，經營權大戰開打，天逸集團意外被捲入。該集團今 (22) 日發布 5 點聲明，強調諸多報導內容與事實不符，天逸集團創辦人、相關關係企業均未買進或持有誠美材股票。

1. 部份媒體報導本集團涉及所謂不法及中資之情事，均非事實，但本集團尊重司法體系調查，同時也期待司法秉持公正客觀之態度，將調查結果儘速公布，以證本集團之清白。

2. 有關誠美材料股份有限公司所謂經營權之爭，天逸集團創辦人、相關關係企業均未買進或持有誠美材料股份有限公司之股票，報導所述，本集團參與這家公司之經營或介入相關經營權之爭執，亦非事實，期盼權責單位能夠協助調查，以釐清真相。

3. 至於不明人士以不具名之方式，於媒體刊登損及本集團聲譽之廣告，內容影射本集團創辦人違反個人資料保護法，除未有相關具體證據證明之外，更與事實不符。類此惡意之行為，實難見容於法律，本集團除已請律師嚴厲追究相關法律責任外，對於其他部分媒體以看圖說故事之方式，誣指創辦人已取得誠美材料股份有限公司股東名冊之個資，亦屬不實指控有損本集團及創辦人之名譽。本集團再次嚴正聲明：未來無任何實際證據僅憑臆測涉及損害本集團聲譽之報導，本集團定將委託律師追究相關責任。

4. 本集團創立於台灣，競競業業，專注本業，以創新科技建構金融服務平台，為大中華地區及海外多國，提供金融服務業與企業法人之供應鏈、應收帳款承購… 等服務，為大中華區金融資訊解決方案市占率最高之領導品牌。集團亦分別於 2022 年與 2023 年獲得《亞洲銀行家》「中國最佳數位化貿易金融平臺」大獎、「中國最佳商業生態平臺」大獎，其獎項被業界視為亞太地區金融服務業的「奧斯卡」獎。