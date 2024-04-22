電商四小龍很給力！中國電動三輪車海外爆紅 身價暴漲逾五倍

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 10:35

在中國鄉鎮街頭農村田間隨處可見的三輪電動車最近在國外爆紅，成了歐美網友紛紛求購的網紅商品，西方網友紛紛尋求購買方式，又名「三蹦子」的中國三輪車甚至成了外貿領域的熱門字，連中國駐美國大使謝鋒和外交部部長助理華春瑩，都在國外社群平台上推薦國產三輪車，而三輪車在海外突然爆紅，也讓中國民眾嗅到商機。

一位來自中國貴州的網友小夥路豪，去年底無意間在社群平台上看到中國三輪車在國外走紅的影片，萌生想在美國賣中國三輪車的想法，於是跟朋友組團從國內採購三輪車，之後以海運方式出貨到美國再運往加州洛杉磯的倉庫，首次進貨數十輛，對此路豪表示，由於當地店租租金較高，但倉庫費用低，貨寄存在倉庫的話一件只要大約人民幣 100 元。

為滿足消費者需求，中國國內電商與海外電商業者均已上架販售這些車輛，在中國一輛三輪車最低售價為人民幣 3500 元，但在亞馬遜 (AMZN-US) 線上售價則是 3299 美元 (約 2.36 萬人民幣)，身價暴漲逾 5 倍。

自去年以來，雅迪與眾興等一大批中國電動車企業已在越南、印尼、菲律賓建立生產基地，有的還準備到歐洲去建立生產基地，當中不乏一些三輪車生產廠家。

根據研調機構百諫方略數據，全球電動三輪車市場規模呈穩步擴張態勢，去年全球電動三輪車市場銷售額達人民幣 618.6 億元，2030 年料將達到 1498.9 億元，亞太地區則是全球最大市場，去年市佔率 90.06%，其次是歐洲市場的 5.14%。

中國三輪車崛起與全球鼓勵綠色、節能出行的趨勢不無關係，根據《電動三輪車市場規模和份額分析》報告，近年世界各地的政府和組織採取各種措施，鼓勵買家選擇電動三輪車而非傳統車輛，像是聯合國環境署正支持發展中國家制定在非洲和亞洲引進電兩輪和三輪車的國家計畫，此類活動料將推動電動兩輪、三輪車的整合，可能有助於向電動出行方式的轉變，進而推動市場成長。

隨著三輪車走紅，兩輪電動車企業在海外市場的前景也一片光明，中國是全球最大的兩輪車生產基地，也是全球最大的兩輪電動車消費國和出口國，總銷量佔 2022 年全球總銷量的 74.3%。

市調機構 Market Research Furture 指出，到 2030 年，電動兩輪車市場規模將超過 1000 億美金（約 7000 億人民幣），2022 年到 2030 年的年復合成長率將為 34.57%，如此龐大的千億美金市場將是中國電動兩輪車供應鏈巨大的機會。

除傳統摩托車供應鏈外，中國新能源產業鏈的先發優勢提高了中國企業在該領域的領先位置。MotorCycles Data 數據顯示，2022 年全球摩托車銷量排名前三品牌分別是日本本田、印度 Hero 和中國雅迪，其中雅迪是唯一一家只生產電動兩輪車的企業，受惠於中國電動兩輪車的先發優勢，多家全球研究機構將雅迪、愛瑪、小牛、新日等中國電動兩輪車企業列為行業領先者。

事實上，除兩輪跟三輪電動車外，中國生產的電熱毯、電風扇、冰箱、洗衣機、智慧門鎖、假髮、婚紗甚至寵物品牌紛紛上架國際電商平臺，而中國製商品之所以能在全球攻城掠地，跨境電商的爆發起到推波助瀾的作用。