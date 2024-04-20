東芝退市後 大規模裁員5000人

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 09:57

日本多家媒體近期報道，東芝公司正計劃在日本當地裁減員工約 5,000 人。 這是東芝去年年底退市後的首次大規模裁員。

統計顯示，東芝在日本國內的員工共有約 6.7 萬人，這次裁員的比例超過了 7%，主要對像是東芝總部總務部等二線管理部門，主要裁員方式是在企業內徵集自願離職的員工， 估算顯示，其人員遣散成本高達 1,000 億日元，約 47 億元。目前裁員詳細計畫正在製訂中，預計今年 5 月將與工會展開協商，以確定各部門的裁員人數。

有日本媒體評論，本次裁員可減少人力成本，便於東芝將資源集中在基礎建設、能源和數位經濟等有發展前景的領域。 但也有報導指出，這次大規模裁員其實是經營不善下的無奈之舉。

根據東芝方面發布的數據，2023 年 4 月至 12 月，東芝的虧損達到 1070 億日元 (約人民幣 50 億元)，高額虧損使得東芝方面需要盡快調整組織架構，削減人工成本。

身為日本老牌企業，東芝在日本社會的認知度非常高，但近年卻頻頻出現醜聞及經營不善的消息。 東芝 2015 年 4 月出現會計醜聞，經營狀況惡化，一度陷入資不抵債的困境。