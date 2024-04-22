這個海外充電樁巨頭恐資不抵債 股價急瀉62%

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 11:34

海外充電樁巨頭 Tritium DCFC(DCFC-US) 上周四（18 日）向監管機關通報可能資不抵債，上週五股價收盤應聲急瀉 62.91%。

今年來歐美國家電動化進程放緩，似乎成為壓垮 Tritium 的最後一根稻草。今年以來，Tritium 股價跌掉 90% 以上。

據《投資界》報導，這家獨角獸的遭遇令人唏噓——成立於 2001 年，比特斯拉還早兩年，妥妥的行業鼻祖。2022 年，Tritium 透過 SPAC 合併，在那斯達克上市，估值一度高達 20 億美元。

充電樁是新能源行業基礎設施，卻遲遲沒有等來歐美新能源車大爆發，以致 Tritium 一直虧損。

Tritium 的財報顯示，2020 年至 2023 年，總營收分別為 4,696 萬美元、5,615 萬美元、8,582 萬美元、1.85 億美元，近三年成長率為 19%、52%、115%。

不過，投資人若細看財報，會發現 Tritium 的淨虧損分別為 3,444 萬美元、6,309 萬美元、1.29 億美元、1.21 億美元。這家成立了 23 年的公司，還不會賺錢，從未獲利。

相較於 20 年前，遊戲規則早已發生了變化，充電樁已經不是一兩家公司的競爭了。

特斯拉以低很多的成本建造充電基礎設施，並向所有電動車品牌開放充電網絡。Tritum 卻沒有新動靜，業務模式仍舊完全依賴硬體銷售。

說到底，充電樁身為新能源行業基礎設施，只有新能源車用戶到達一個客觀的體量才能實現收支平衡。

然而，這幾年歐美新能源車行業起起伏伏，新能源車始終沒能迎來大爆發。

沒有龐大新能源車用戶，以致 Tritium 一直處於虧損營運的狀態。而充電樁投入之大，一味輸血根本解決不了問題。2023 年末，該公司的資產負債率達到 152%，在手現金只有 2,942 萬美元。