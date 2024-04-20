你的車有上榜嗎？經部車輛油耗指南公布 Honda奪雙冠就靠這款霸榜3年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-20 11:10

呼應 4 月 22 日世界地球日，經濟部能源局搶先於昨 (19) 日公布 112 年「車輛油耗指南」，省油排名中的小客車以 Honda FIT 1498c.c. A1 5D 已連三年（110 年, 111 年, 112 年）奪冠，每公升汽油可跑 26.4 公里；機車則以 HONDA SUPER CUB 110 PRO 109c.c. M4 表現最佳，每公升汽油平均行駛 80.7 公里。HONDA 最風光，拿下省油汽機車雙冠王！

2023 年台灣汽車市場暢旺，共售出 476,987 輛，創下自 2005 年以來，近 18 年以來的最高銷售紀錄。2023 年大幅度的增長，主要來自疫情後的產能回復，廠商積極去化訂單，在去年大量交車所致。

（112 年非電動車類省油排名／來源：經濟部能源署）

能源署公布非電動車類省油排名中，小客車以本田 (HONDA) 生產之 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛 26.9 公里；第二名其次是 LEXUS 的 LBX HYBRID，每公升汽油可跑 26.4 公里；第三名是國瑞汽車的 COROLLA HYBRID ZWE211L-GEXVBR（R16），每公升汽油平均可跑 25.2 公里。

商用車則以三陽生產之 TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D 油電複合動力汽油商用車勝出，每公升汽油平均行駛 21.1 公里。

另外機車能源效率的排名，以捷摩特公司引進的 HONDA SUPER CUB 110 PRO 109c.c. M4 表現最佳，每公升汽油平均行駛 80.7 公里。

能源署表示，駕駛車輛要達到節能減碳，除慎選節能的車型外，正確的駕駛習慣及定期的保養維護也很重要，例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間怠速等，都是節能駕駛的好習慣。

能源署強調，112 年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，是在實驗室的特定環境與條件下測得，民眾在道路上行駛時，因受天候、路況、塞車、使用空調系統，甚至駕駛習慣等因素影響，實際每公升汽 (柴) 油或每度電於道路上行駛的公里數，會低於該指南所公布之能源效率測試值。