阜爾運通前三季稅後純益創新高 EPS達6.81元

停車設備及管理業龍頭阜爾運通 (6914-TW) 受惠全台疫情解封出遊潮泊車的需求，獲利也直線攀升，今 (13) 日公布最新財報，第三季稅後純益 1.35 億元，年增 33.93%，前三季稅後純益 4.1 億元，已超越過去歷年全年獲利，年增 69.9%，每股純益達 6.81 元。

阜爾運通第三季營收爲 10.98 億元，毛利率 23.62%，年增 1.4 個百分點，第三季稅後純益 1.35 億元，年增 33.93%，每股純益 2.25 元。

阜爾運通前三季營收 31.25 億元，毛利率 23.99%，年增 4.84 個百分點，稅後純益 4.1 億元，已超越過去任何一個年度獲利，年增 69.9%，每股純益達 6.81 元。

阜爾運通前 10 月營收己達 35 億元，超越去年全年的 33.63 億元，年增 29.06%，此由國壽投資持股 33.6% 的阜爾運通上市申請案，10 日由交易所審議通過，依時程推估，阜爾運通將在 2024 年第一季上市掛牌。

阜爾運通 2001 年成立，目前股本 6.02 億元，業務內容包括停車場系統暨自動化開發與銷售及停車場經營管理，主要事業體分為系統設備事業群及停管事業群，系統設備事業品牌「PSS」提供客戶系統開發、產品製造、布建安裝及專業維護保養等全方位服務；停管事業品牌為「城市車旅」。其中停管事業群營收比重占 90%。

阜爾運通未來發展目標為持續增加停車營運據點並持續增加加值服務，至今已達成全台灣 1000 站點的營運規模。

阜爾運通今天在興櫃的最後成交價爲 140.5 元。