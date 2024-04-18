全球供應鏈重組 上市櫃去年自大陸匯回1502億元創史上新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 19:19

走過 COVID-19 疫情，全球供應鏈已經完成重組，台商近年積極匯回資金，金管會今 (18) 日公布最新統計，2023 年度上市櫃公司自中國大陸匯回金額達 1502 億元，改寫史上新高紀錄，截至去年底，累計匯回金額高達 8542 億元，占原始投資金額比重約 31%。

根據統計，截至 2023 年底止，上市公司 690 家，上櫃公司 519 家，合計 1209 家赴中國大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1714 家的 70.54%，較 2022 年底減少 1 家。

上市櫃 2023 年度投資收益匯回金額達 1502 億元，截至 2023 年底止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為 7772 億元及 770 億元，合計 8542 億元，占累積原始投資金額 2 兆 7356 億元之 31.23%。

外界關注去年度投資收益匯回創高的原因，證期局副局長黃厚銘表示，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。而上市、上櫃公司分別以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

(圖表：金管會提供)

海外投資方面，截至去年底止，上市公司 735 家，上櫃公司 567 家，合計 1302 家赴海外投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1714 家之 75.9%，較前年底增加 13 家。